Hast du HBO's The Last of Us Fehler in Episode 6 entdeckt?

HQ

Winzige Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält einen extrem vagen Spoiler für Episode 6 von The Last of Us, also hör bitte auf hier zu lesen, wenn du Angst hast, absolut etwas zu wissen!

Ich erwähnte in meiner Rezension, dass ich eine ungeschliffene Version der ersten Staffel von The Last of Us gesehen hatte. Dies bedeutete, dass in einigen Szenen Spezialeffekte fehlten, temporäre automatische Dialogersetzungen vorhanden waren und sogar einige Fälle von Personen, die hinter der Kamera bleiben sollten, vor der Kamera auftauchten. Ratet mal, ihr bekommt einen winzigen Vorgeschmack auf meine Erfahrung in Episode 6.

Schauen Sie sich einfach die Szene genauer an, in der Joel und Ellie um 13:10 Uhr auf HBO Max die verschneite Brücke überqueren. Sie sind überraschend ruhig, wenn man bedenkt, dass sich einige zwielichtige Menschen in der Nähe der Bäume hinter ihnen verstecken. Das liegt offensichtlich daran, dass diese Fremden Teil der Filmcrew sind und nicht dazu bestimmt sind, Überlebende im Universum der Serie zu sein. Ein irgendwie lustiges Detail, wenn der Rest der Kinematografie der Show (und die meisten anderen Aspekte) nahezu makellos sind.

Haben Sie andere Fehler entdeckt?