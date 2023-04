Hast du diese 8-Bit-Spiele in The Super Mario Bros. Movie gesehen?

HQ

Wie wir heute Morgen in der Rezension von The Super Mario Bros. Movie ohne Spoiler gesammelt haben, ist der Film eine Flut von Verweisen auf das gesamte Mario-Universum, aber unter Ausnutzung der Szenen, die in New York spielen, spart er auch eine gute Handvoll Anspielungen auf andere Nintendo-Spiele und -Franchises, die in den 80er Jahren auf dem NES und in Spielhallen erfolgreich waren und die wir hier zusammengestellt haben.

Natürlich empfehlen wir Ihnen, weiterzulesen, sobald Sie den Film gesehen haben (und lassen Sie es uns wissen, wenn wir etwas vermissen!), denn wir begeben uns unweigerlich in Spoiler-Gebiet...

Hast du all diese NES-Spiele in The Super Mario Bros. Movie gejagt?



Donkey Kong, 1981. Der erste Job, den der junge Miyamoto erhielt, um Nintendo im Westen zu retten, derjenige, mit dem alles begann, musste im Film erscheinen, abgesehen von der Tatsache, dass Mario und Donkey Kong selbst einen Großteil des Materials teilen, das ihre Rivalität inszeniert. Im Film kann man sogar den Arcade-Automaten mit dem Namen Jumpman sehen (wie Pac-Man oder Walkman, bevor er zu Ehren von Mario Segale als Mario getauft wurde). Die Verweise auf das Spiel, die zu Mario Bros., Super Mario Bros. und die Donkey-Serie selbst hören während des gesamten Films nicht auf, einschließlich des Erscheinens von Pauline oder der Rotlichtbühne und der Musik, die spielt, wenn Mario und DK kämpfen. a la Smash Bros.

Punch-Out!! , 1983. Die Pizzeria, die im Film in einigen Szenen in Brooklyn zu sehen ist, ist nach dem innovativen Boxspiel benannt, das zuerst in Spielhallen veröffentlicht wurde. Es war das Debüt eines gewissen Koji Kondo als Komponist...

Baseball, 1983. Ok, das ist etwas verkrampfter, aber Sie können uns nicht sagen, dass die Waren und Schriftarten auf den Habseligkeiten von Mario und Luigi keinen Bezug zu dem NES-Spiel haben, das die Konsole zu einem Hit bei amerikanischen Kindern und ihren Eltern gemacht hat. Von Shigeru Miyamoto selbst entworfen und in New York mit professionellen Spielern präsentiert, war Baseball einer der größten Sporterfolge in der Geschichte von Nintendo.

Balloon Fight, 1984. Ein Yoshio Sakamoto-Design, das von einem gewissen Satoru Iwata programmiert wurde, zuerst als Arcade-Spiel und später für das NES erweitert. Einer der Ballonjäger ist in der Nacht von Brooklyn deutlich zu sehen.

Wrecking Crew, 1985. Inmitten des Super Mario Bros-Booms lieh Miyamoto seine Figuren verschiedenen Titeln und Sportarten. Hier setzte Yoshio Sakamoto sie als Maurer für den bösen Vorarbeiter Spike ein, dessen Schauspieler den Film vor ein paar Jahren zum ersten Mal durchsickern ließ. Darin spielt er den ehemaligen Klempner von Mario und Luigi und gibt dem NES und dem Arcade-Spiel eine Anspielung.

Kid Icarus, 1986. Ein Jahr später arbeitete Mr. Sakamoto an Pit's erstem Abenteuer und schuf etwas viel Ehrgeizigeres namens Metroid. Im Film spielt Mario selbst ein Spiel auf seinem NES, wenn er sich wie ein Versager fühlt.



Wenn wir alle Verweise auf Marios eigene Spiele in seiner mehr als 40-jährigen Geschichte zählen, erhalten wir eine weitere, fast unendliche Liste, aber was halten Sie von diesen Anspielungen auf die Anfänge von Nintendo in Haushalten und Geschäften in diesem Jahrzehnt?

