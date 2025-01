Hast du den Switch 2-Trailer als Hommage an die Wii und die vielen Nintendo-Referenzen in der Musik gesehen?

HQ

Nintendo hat heute vor nur einer Woche endlich den Schleier über Switch 2 gelüftet und einen vorläufigen Deckel auf den Tropf der Leaks des letzten Monats über seine neue Hardware-Wette gelegt, die Konsole, die die megaerfolgreiche Nintendo Switch ablöst.

Der Trailer, den Sie sich unten in höherer Qualität ansehen können, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Funktionen des Geräts selbst, fast alle eine Weiterentwicklung oder Verbesserung der auf der Switch zu sehenden und mit ein paar neuen Funktionen (wie dem Mikrofon der Switch 2 oder der Mausfunktion der Joy-Con-Controller).

Allerdings, wie bei Apple oder Xbox, ist es auch bei Nintendo immer merkwürdig, sich die die audiovisuelle Sprache, die in der Erzählung eines so bedeutsamen Videos für die zukünftige Produktstrategie verwendet wird, anzusehen, und obwohl sie bei dieser Gelegenheit keine geheimen Projekte anzudeuten scheinen, zielen die Details direkt auf die Herzen der Fans ab.

Das erste, was uns am 16. Januar live auf Gamereactor auffiel und zu dem wir wie Leo DiCaprio in seinem Meme aufsprangen, war die Anspielung auf das Enthüllungsvideo der Wii-Fernbedienung. Du bist vielleicht noch nicht geboren, aber wenn du ein Gamer warst und die Nintendo-Nachrichten im Jahr 2005 verfolgt hast, wirst du dich an den Trailer für die Tokyo Game Show erinnern, der die Branche revolutionieren sollte. Ein seltsamer, futuristischer Controller, der an eine TV-Fernbedienung erinnert, tauchte aus einer dicken milchigen Flüssigkeit auf und enthüllte Nintendos innovative Idee von Bewegungssteuerung und getrennten Händen. Dieses Konzept wurde von Nintendo Revolution in Wii umbenannt und der Rest ist Geschichte, aber kennst du nicht den verflüssigten visuellen Effekt, der die Wiimote und das Nunchuk überzogen hat?

Diejenigen, die es wissen, wissen und die Referenz erkennen würden, als sie sahen, wie der neue Joy-Con 2.0 im Switch 2-Trailer mit seinen blauen und pinkfarbenen Teilen, die wie Terminator-Ton gerendert wurden, Gestalt annahm. Und wenn Nintendo das nicht absichtlich machen wollte, würden wir gerne glauben, dass sie es getan haben.

Aber für Anspielungen und Anspielungen, die der beliebte spanische Pianist Eleksy im folgenden X-Post eingefangen hat:

Obwohl es auf Spanisch ist, ist es leicht zu verstehen. In dem kurzen Video analysiert die Musikerin und Influencerin, die von der Community für ihre Konzerte und Videospiel-Tribute sehr geliebt wird, Note für Note die Musik, die im Nintendo Switch 2-Trailer gespielt wird, von Sätzen, die direkt aus Spielen wie Super Mario Bros. stammen (Hauptthema, Pause oder Pilzmusik), bis hin zu einer Technik, nach der man in jedem Nintendo- und vor allem Zelda-Video suchen muss: die Musik rückwärts abspielen.

Wie Elesky zu Recht sagt, "ist dies kein Zufall", und in der Zeit des Marketings und der audiovisuellen Kommunikation, in der wir leben, wird jedes Detail bis zum Äußersten untersucht, um die größte und beste Wirkung zu erzielen... auch einige Zeit nach der Erstveröffentlichung.

Welche kuriosen Details hast du beim ersten Blick auf die Nintendo Switch 2 gefunden?