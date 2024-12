Hast du Beyoncés Halbzeitshow während des NFL-Spiels in Houston verpasst? Es wird bald zu Netflix hinzugefügt

HQ

Der Super Bowl findet erst am 9. Februar 2025 statt, aber das NFL-Weihnachtsspiel zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens hatte eine spektakuläre Musiknummer von Beyoncé. Trotz der 2:31-Niederlage freuten sich die Texans-Fans über den Auftritt von Beyoncé Knowles in ihrer Heimatstadt Houston in der Halbzeit.

Da dieses NFL-Spiel weltweit live von Netflix gestreamt wurde, verfolgten Millionen von Menschen aus fast 200 Ländern es auch live, was mit den Zahlen der Super-Bowl-Halbzeitveranstaltungen mithalten konnte.

Beyoncé spielte eine 15-minütige Show mit den ersten Live-Auftritten von Songs ihres neuen Cowboy Carter-Albums: 16 Carriages, Blackbiird, Amerrican Requem, Ya Ya, Spaghetii/Riiverdance, Levii's Jeans, Jolene und Texas Hold'em. Zu den besonderen Gästen gehörten Post Malone, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell, Brittney Spencer und Tiera Kennedy und sogar Blue Ivy Carter, Beyoncés Tochter.

Beyoncé Bowl wird zu Netflix hinzugefügt

Beyoncé trat während des zweiten NFL-Spiels am Weihnachtstag auf. Dieses Spiel wird nur 24 Stunden lang auf Netflix gespeichert, bevor es entfernt wird, aber wenn Sie den Auftritt von Beyoncé noch einmal erleben möchten, können Sie dies bald tun: Beyoncé Bowl wird im Laufe dieser Woche dauerhaft in den Netflix-Katalog aufgenommen.