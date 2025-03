Hasbro wird bald etwas über die Zukunft von Baldur's Gate zu sagen haben

HQ

Nach dem überwältigenden Erfolg Baldur's Gate III bot sich Larian die Gelegenheit, eine Erweiterung oder ein anderes Spiel zu machen. Aber der Entwickler beschloss, dass es woanders hingehen würde, und hinterließ Hasbro ein äußerst erfolgreiches RPG, das einen neuen Namen braucht, um seine Zukunft zu bestimmen.

Natürlich wollte Hasbro Baldur's Gate nach den Erfolgen des dritten Spiels nicht einfach fallen lassen, und wenn wir mit IGN sprechen, scheint es, dass wir bald mehr über die IP zu erzählen haben werden. Dan Ayoub, SVP of Digital Games bei Hasbro, sagte auf der GDC, dass es "viele Leute gibt, die sich sehr für Baldur's Gate interessieren".

"Wir arbeiten unsere Pläne für die Zukunft aus und was wir damit machen werden. Und tatsächlich werden wir in ziemlich kurzer Zeit einige Dinge haben, über die wir sprechen können", sagte er.

Hasbro möchte irgendwann ein Baldur's Gate IV haben, ist sich aber bewusst, dass die Entwicklung eines solchen Spiels Zeit in Anspruch nehmen wird. "Ich meine, wir haben es nicht eilig. Rechts? Das ist die Sache, wir werden einen sehr maßvollen Ansatz verfolgen", fuhr Ayoub fort. "Wir haben viele Pläne, viele verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Wir fangen an, darüber nachzudenken, okay, ja, wir sind bereit, ein wenig in die Zehen zu tauchen und über ein paar Dinge zu sprechen. Und ich denke, in sehr kurzer Zeit, wie ich schon sagte, um diesen Punkt nicht zu sehr zu necken, werden wir einige andere Dinge haben, über die wir sprechen können."

Ayoub sagte auch, dass Baldur's Gate III die Messlatte für Dungeons & Dragons-Spiele als Ganzes höher gelegt hat, was mit seinem eigenen Druck verbunden ist. Es wird sicherlich eine Menge Druck auf denjenigen geben, der Larians Mantel für das nächste Baldur's Gate übernimmt.