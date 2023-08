Hasbro will KI und Brettspiele für interaktivere Erlebnisse verknüpfen

HQ

Um die Borg zu zitieren: "Widerstand ist zwecklos", und so scheint es auch bei der künstlichen Intelligenz zu sein, die mittlerweile in immer mehr Branchen und nicht zuletzt in Aspekte unseres Alltags einsickert. Film, Musik, Kunst, Schreiben und jetzt auch Brettspiele. Zumindest, wenn Hasbro seinen Willen durchsetzt und mit der Zusammenarbeit erfolgreich ist, die es mit einem italienischen Unternehmen namens Xplored begonnen hat. Sie haben eine Brettspielplattform geschaffen, die sowohl digitale als auch physische Aspekte zu einem nahtlosen Erlebnis kombiniert.

Für diejenigen unter Ihnen, die häufig Brettspiele spielen, ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass Begleit-Apps immer häufiger werden. Beispiele dafür sind die beliebten Descent: Legends of the Dark, die in ihrer neuesten Ausgabe einen digitalen Spielleiter mit recht erfolgreichen Ergebnissen verwendeten. Und jetzt will Hasbro noch einen Schritt weiter gehen, für noch mehr interaktive Möglichkeiten. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hieß es:

"Als weltweit führender Anbieter von Tabletop-Spielen stellen wir uns eine Zukunft vor, in der sich Technologie nahtlos in analoge Spielerlebnisse integrieren lässt, und die Zusammenarbeit mit Xplored ermöglicht es uns, unseren Spielern und Fans innovatives Gameplay, grenzenlose digitale Erweiterungen für physische Spiele, nahtloses Onboarding und leistungsstarke KI-gesteuerte Spielmechaniken zu bieten."

Sowohl Dungeons & Dragons als auch Magic: The Gathering sind Namen, die in Bezug auf die KI-Integration diskutiert wurden, und die Möglichkeiten sind definitiv spannend.

Was denkst du über diese Idee, gut oder schlecht?