Hasbro verliert 56 Millionen Dollar wegen abgesetzter Spiele, die "2028 und darüber hinaus erscheinen sollen"

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Hasbro hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres eine nicht-liquide Wertung von 56 Millionen US-Dollar verzeichnet. Dies resultiert aus der Einstellung mehrerer Videospiele, die die Marke 2028 und in den folgenden Jahren veröffentlichen sollte.

Das wurde zuerst von PC Gamer bemerkt, das auch darauf hinweist, dass dies kein direkter Verlust für Hasbro ist. Stattdessen handelt es sich um einen Wertverlust eines Vermögenswerts im Vergleich zu seinem früheren Wert. Hasbro war in der Vergangenheit ziemlich zuversichtlich in seinen Videospiel-Unternehmungen, besonders nach dem Erfolg von Baldur's Gate III. Da wir uns dem dreijährigen Jubiläum der Veröffentlichung dieses Spiels nähern, gibt es jedoch keine Ankündigung für eine Fortsetzung, noch gibt es irgendetwas, das einen ähnlichen Erfolg für Hasbro bringen wird.

Larian arbeitet wieder an einem neuen Divinity-Spiel, Warlock ist in Arbeit, aber wir wissen nur sehr wenig darüber, und Archetype Entertainment wird nächstes Jahr Exodus veröffentlichen, das wahrscheinlich die besten Chancen hat, ein Hit zu werden, wenn es das Mass Effect-Gefühl vermittelt, das wir alle so sehr vermisst haben.

Wir kennen bereits mindestens eines der Spiele, die Hasbro abgesetzt hat, da angekündigt wurde, dass das neue Spiel von Stig Asmussens Studio Giant Skull dieses Jahr eingestellt wurde. Ein G.I.-Joe-Spiel könnte ebenfalls auf der Strecke stehen, aber das ist uns zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bestätigt. Hasbro-CEO Chris Cocks sagte : "In den letzten Quartalen haben wir unser Portfolio überprüft und unsere Pläne für die digitale Zukunft von Hasbro aktualisiert. Zu dieser Arbeit gehörte die Absage mehrerer Spiele, die für 2028 und darüber hinaus geplant waren, sowie die Abschreibung eines nicht zahlungswirksamen Abschreibungs von 56 Millionen Dollar in diesem Quartal für die damit verbundenen kapitalisierten Kosten." Anschließend erinnerte er daran, dass Baldur's Gate III weiterhin "eines der größten und am meisten ausgezeichneten Rollenspiele des letzten Jahrzehnts" sei.