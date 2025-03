Hasbro und The Loyal Subjects feiern das 40-jährige Jubiläum von M.A.S.K.

HQ

Während es sich so anfühlt, als hätte praktisch alles in der Popkultur der 80er Jahre ein Comeback erlebt, oft mehrmals, gibt es ein geliebtes Phänomen, das besonders in Vergessenheit geraten ist - M.A.S.K. (Mobile Armored Strike Kommand).

Die Serie, die 1985 von Kenner veröffentlicht wurde, kann als eine Art Hybrid zwischen G.I. Joe und Transformers gesehen werden, in der die M.A.S.K.-Organisation - angeführt von Matt Tracker - Jagd auf Miles Mayhems Terrorgruppe V.E.N.O.M. machte, bei der beide Seiten Zugang zu superstarken Masken und Fahrzeugen hatten, die in Kriegsmaschinen verwandelt werden konnten. Es gab auch ein paar ziemlich unterhaltsame Videospiele, die auf der Serie basierten, hauptsächlich für den Commodore 64.

Obwohl die TV-Serie (die wohl den besten Start der 80er Jahre hatte), die Videospiele und die Spielzeuge einen höheren Standard hatten als viele andere Dinge zu dieser Zeit, war sie kein großer Erfolg, und es wurden nur sehr wenige und halbherzige Versuche unternommen, die Serie wieder zum Leben zu erwecken. Aber... 2025 ist das 40-jährige Jubiläum, und zumindest einiges tut sich jetzt.

Hasbro und The Loyal Subjects haben eine Reihe von M.A.S.K.-Sammlerspielzeugen kreiert, die viel detaillierter sind als die Originale, ohne jedoch den Spielzeug-Look der 80er Jahre zu verlieren. In einer ersten Runde wurden Condor, Rhino, Switchblade und natürlich Thunderhawk vorgestellt.

Wann genau sie erscheinen werden oder was sie kosten werden, wissen wir noch nicht, aber wir vermuten, dass sie aus den Regalen fliegen werden.