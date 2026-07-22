Hasbro präsentiert seine hochwertigen Link-, Zelda- und Ganondorf-Figuren aus der Kollektion The Legend of Zelda

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Eine der Initiativen, auf die die Fans 2026 – im Jahr des 40-jährigen Jubiläums der Legend of Zelda-Reihe – am meisten gewartet haben, war es, einen Blick auf einige der Figuren zu werfen, die Hasbro in Zusammenarbeit mit Nintendo produziert, und gestern deuteten sie an, dass wir sie heute sehen würden. Die Ankündigung ist eingetroffen, und wir haben nun einen ersten Blick auf die drei Figuren aus der Heroes of Hyrule-Kollektion, die gerade im Hasbro Pulse Shop veröffentlicht wurden.

Die Figuren sind 15 Zentimeter hoch (obwohl die Ganondorf-Figur mit 19 Zentimetern höher ist) und bestehen aus hochdichtem Kunststoff, mit jeweils über 20 Gelenkpunkten, verfügen über eine zusätzliche Schicht weicher Materialien und sind für Personen ab 4 Jahren geeignet, falls Sie eine als Geschenk an die Kleinen in der Familie verschenken möchten. Die Preise reichen von 32,99 (jeweils für die Link- und Zelda-Figuren) bis zu 44,99 Euro für die Ganondorf-Figur. Die Website bietet kostenlose Lieferung bei Bestellungen über 70 Euro an, und der Versand der drei Figuren beginnt ab dem 17. März 2027, gerade rechtzeitig, um vor der Veröffentlichung des Films im nächsten Jahr bei Ihnen nach Hause anzukommen.

Hier sind die Links, um deinen Link, die Zelda oder Ganondorf vorzubestellen, und verpasse nicht die Bildergalerie unten.