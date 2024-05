Hasbro investiert 1 Milliarde US-Dollar in die interne Spieleentwicklung

HQ

Hasbro ist vor allem ein Unternehmen, das für die Herstellung von physischem Spielzeug bekannt ist, aber es scheint, dass es sich mehr und mehr darauf konzentriert, wieder in den Gaming-Bereich einzusteigen. Baldur's Gate III hat gezeigt, wie beliebt einige der vielen IPs sind und wie viel Geld man mit Spielen verdienen kann.

Laut einem neuen Bericht von Gamesindustry.biz hat Hasbro bereits 1 Milliarde US-Dollar in 4 interne AAA-Studios investiert. Wir haben das Sci-Fi-RPG Exodus von Archetype Entertainment, das Snake Eyes GI Joe-Spiel von Atomic Arcade, das Dungeons & Dragons-Spiel von Invoke Studios und ein Horrorspiel von Skeleton Key.

Dan Ayoub, Leiter der digitalen Produktentwicklung bei Hasbros Wizards of the Coast, war sehr gespannt darauf, was Gaming dem Unternehmen bieten kann. "Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, was ehrlich gesagt für viele Leute eine kleine Überraschung ist, ist, dass Hasbro tatsächlich Videospiele macht. Und wir haben erhebliche Investitionen in unsere Studiostruktur getätigt. Wir haben derzeit Spiele im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar in der Entwicklung."

"Es ging immer ums Spielen, es ging immer darum, die Leute zu unterhalten." Ayoub fuhr fort. "Und Gaming ist für viele Menschen die vorherrschende Form der Unterhaltung, und es ist etwas, das immer weiter wächst. In vielerlei Hinsicht macht es also Sinn, dass Hasbro in diesem Bereich tätig ist."

"Der Appetit ist da, wenn wir authentisch sind und uns auf Qualität konzentrieren. Und das ist absolut die Priorität und in vielerlei Hinsicht der Grund für die Entstehung dieser internen Studios."

Auf welches dieser Hasbro-Spiele freust du dich am meisten?