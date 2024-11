Hasbro hat mit dem Direktor von Transformers One über zukünftige Projekte gesprochen

HQ

Es ist lange her, dass wir einen rein animierten Transformers Film auf der großen Leinwand gesehen haben. Glücklicherweise widersetzte sich derTransformers One im Oktober diesem Trend und lieferte auch einen Film, der bei Fans und Kritikern gleichermaßen recht gut anzukommen schien. Vor diesem Hintergrund stellt sich nun natürlich die Frage, ob Hasbro plant, sich weiterhin mit animierten Transformers -Filmen zu beschäftigen, oder ob die Zukunft stattdessen in den Live-Action-Angeboten liegt, die sie auch produzieren.

Im Gespräch mit Brands Untapped hat der Präsident von Hasbro Entertainment, Olivier Dumont, erwähnt, dass bereits Gespräche darüber begonnen haben, den Regisseur von Transformers One, Josh Cooley, zurückzuholen, um mehr animierte Transformers -Filme zu machen.

"Ich stimme zu, es ist noch früh, aber es ist nie zu früh, darüber nachzudenken, was möglich ist! Tatsächlich haben wir, ausgehend von Transformers One, zukünftige Projekte mit dem Regisseur des Films, Josh Cooley, untersucht. Das Transformers-Franchise hat eine so reiche Geschichte und ein leidenschaftliches Fandom, dass es so viele Facetten gibt, die in der Unterhaltung noch erforscht werden müssen."

Es ist unklar, ob es sich bei diesen Projekten um Fortsetzungen handeln wird oder ob sie uns stattdessen in verschiedene Teile der Geschichte und Überlieferung von Transformers führen werden.

Hättest du Interesse an mehr animierten Transformers Filmen?