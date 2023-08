Hasbro eröffnet Entertainment-Sparte mit mehreren Franchise-Projekten in Arbeit

HQ

Hasbro hat die Gründung von Hasbro Entertainment angekündigt, einer Abteilung innerhalb des Unternehmens, die das Fernseh-, Film-, Animations- und digitale Mediengeschäft vereint. Den Vorsitz führt Olivier Dumont, während Zev Foreman und Gabriel Marano als Leiter der Film- bzw. Fernsehabteilung fungieren werden.

Laut dem Variety-Bericht entwickelt Hasbro derzeit mehr als zwei Dutzend Projekte, die auf großen IPs wie "Dungeons &; Dragons", "Transformers", "G.I JOE", "NERF", "Play-Doh", "Magic: The Gathering", "Peppa Pig" und "My Little Pony" basieren.

"Unterhaltung ist der Kern der Strategie von Hasbro und seiner Mission, Generationen von Fans durch das Wunder des Geschichtenerzählens und die Begeisterung des Spielens zu unterhalten und zu verbinden", sagte Tim Kilpin, President of Toy Licensing and Entertainment bei Hasbro. "Das Publikum kann sich darauf verlassen, dass Hasbro weiterhin fesselnde und unterhaltsame Unterhaltung schafft, die unsere breite Palette an ikonischen Marken zum Leben erweckt. darunter 'Peppa Pig', 'My Little Pony' und 'Transformers', die das Publikum über verschiedene Plattformen auf eine Weise erreichen, die in der heutigen schnelllebigen Welt Anklang findet."