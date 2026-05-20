Hasbro-CEO erklärt, warum das Unternehmen kein Interesse an Games-as-a-Service hat

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Hasbro verfügt über eine Fülle von geistigem Eigentum, und das Unternehmen plant, einen Großteil davon in große Erfolge zu verwandeln. Es gibt 1 Milliarde Dollar aus, um hoffentlich großartige Spiele zu machen, aber keiner dieser kommenden Titel wird Games-as-a-Service sein.

Warum, fragen Sie? Nun, schauen wir hier nicht dem Geschenk ins Maul, aber Hasbro-CEO Chris Cocks hat die Entscheidung in einem Interview mit The Game Business erklärt. "Man kann 100 Millionen Dollar investieren, um ein wirklich großartiges Mobile Game zu entwickeln oder ein wirklich großartiges Games-as-a-Service, wie einen Shooter. Und der Vorteil ist, dass man Milliarden und Abermilliarden verdient. Aber wie viele Menschen erreichen diesen Vorteil? Es sind sehr niedrige einstellige Prozentsätze, wenn überhaupt. Der Nachteil ist, dass du nichts zurückbekommst, und das ist im Grunde gleich", erklärte er.

Hasbro interessiert sich daher viel mehr für das, was Cocks als "traditionelle Spiele" bezeichnet. Action-/Adventure-Spiele, RPGs und Ähnliches. "Wenn du eine ordentliche Summe Geld investierst und einem talentierten Team viel Zeit gibst, um ein traditionelleres Spiel zu spielen, wirst du wahrscheinlich keine Milliarden verdienen, aber deine Chancen, zumindest dein Geld zurückzubekommen, sind viel höher. Und selbst wenn du scheiterst, verdienst du wahrscheinlich 50, 60, 70 Cent auf dem Rückschlag", sagte er.

"Als wir uns also die Risiko-Belohnungs-Gleichung angesehen haben und die Designgefühle betrachtet haben – ehrlich gesagt die Art von Spielen, die wir gerne spielen, und ich bin eher ein traditioneller Gamer – hielten wir das für den sichereren Weg. Ich denke, es wird immer eine Nachfrage nach guten Spielen geben, die schöne Inhalte von 40 bis 50 Stunden zu einem fairen Preis liefern."

Während wir immer wieder gelegentlich GaaS sehen und die Welt übernehmen, werden wir uns der vielen großen Flops im Genre heutzutage immer bewusster. Concord, Highguard und vielleicht sogar Marathon fallen alle unter das Deckel, egal wie sehr die Spieler das Spiel mögen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Hasbro garantiert seine Milliarde zurückverdient. Es muss in erster Linie solide Erlebnisse liefern und die Aufmerksamkeit der Menschen durch die Qualität seiner Produkte auf sich ziehen.