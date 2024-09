Harvey Weinstein nach Notoperation am Herzen auf der Intensivstation

HQ

Der in Ungnade gefallene Hollywood-Produzent Harvey Weinstein befindet sich derzeit auf der Intensivstation, um sich von einer Notoperation am Herzen zu erholen. Er wurde am Montag aus dem Gefängnis geholt und in ein Krankenhaus in New York gebracht, wo er dringend behandelt wurde.

Es wird angenommen, dass Weinstein sich nicht in einem kritischen Zustand befindet, aber seine Gesundheit ist immer noch ein großes Problem. Seit er sich im Juli mit COVID infiziert hatte, litt Weinstein an einer Lungenentzündung in beiden Lungen. Er hatte bereits Anfang des Jahres einen 10-tägigen Krankenhausaufenthalt hinter sich.

Weinstein sitzt seit 2020 im Gefängnis. Dieses Urteil aus dem Jahr 2020 wurde jedoch aufgehoben, aber da Weinstein im Jahr 2022 wegen einer weiteren Vergewaltigungsanklage für schuldig befunden wurde, bleibt er mit mehr als einem Jahrzehnt vor ihm im Gefängnis.

Danke, Sky News.

