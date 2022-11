Vor ein paar Monaten hatte ich die Gelegenheit, die ersten Momente von Square Enix' Version eines landwirtschaftlichen RPGs, Harvestella, zu sehen. Zu dieser Zeit bekam ich einen kurzen Vorgeschmack auf die Handlung, die Elemente der Lebenssimulation und welche anderen Aktivitäten und Aufgaben sie bieten wird, aber während es Spaß machte, etwas Zeit zum Anfassen zu bekommen, machte ein Großteil der Geschichte des Spiels aufgrund seiner komplizierten Natur für mich nicht wirklich viel Sinn. Springe in die Gegenwart und Harvestella ist jetzt auf PC und Nintendo Switch debütiert, und ich habe mich schon eine Weile in seine Fantasy-Welt vertieft.

Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass die Erzählung und Handlung zwar einige interessante Momente hat, aber so ungewöhnlich und mit obskuren Fantasy-Elementen gespickt ist, dass es durchaus schwierig ist, sie im Auge zu behalten. Es verbindet Zeitreisen mit Fantasy und Streuungen in Science-Fiction und versucht dann, alles mit einer Handlung zu verbinden, die Sie oft mit mehr Fragen als Antworten zurücklässt, zumindest für den Großteil des Spiels. Und für mich wird es eine kleine Herausforderung, daran vorbeizukommen, da es schwierig ist, in eine Welt einzutauchen, die für dich keinen Sinn ergibt - auch wenn das manchmal beabsichtigt zu sein scheint. Ich erwähne das so früh in meiner Rezension, aus dem einfachen Grund, dass ich selbst nach vielen Stunden mit dem Spiel immer noch Schwierigkeiten habe, einen Großteil der narrativen Handlung zusammenzusetzen, was bedeutet, dass ich die Welt erkunde und Quests ausschalte, nur weil der Questdirektor es mir sagt.

Und im Anschluss daran ist das eigentliche Questdesign etwas eindimensional und langweilig. Sie werden viel Zeit in Hauptquestreihen und Nebenquests verbringen, die in einen Dialog mit anderen Charakteren (von denen keiner gesprochen wird) eingebunden sind, um das Endziel zu erreichen. Es gab Momente, in denen ich eine Sammlung von Nebenquests abgeschlossen habe und buchstäblich eine Stunde im Dialog verbracht habe, abgesehen von ein paar Minuten hier und da, um einen Gegenstand abzuholen oder an einen anderen Ort zu ziehen. Es kann sehr mühsam sein. Es gibt Quests, die dich in die Welt begeben und einen Dungeon voller Monster abschließen müssen, und hier und in den Lebenssimulationselementen nimmt das Tempo von Harvestella zu und das Spiel wird viel fesselnder.

Apropos Erkundung und Kampf, Harvestellas Welt ist in verschiedene Orte unterteilt, von denen Sie, wenn sie betreten / besucht werden, frei herumwandern können. In Städten finden Sie hier Quests, treffen neue Verbündete und Gesichter und kaufen sogar Ressourcen. Weniger zivilisierte Orte sind eher wie ein Dungeon mit Räumen voller Monster angelegt, die alle mit Korridoren verbunden sind, die zu Geheimnissen oder dem nächsten von Monstern geplagten Raum führen. Wenn Sie diese Orte erreichen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie Horden von Kreaturen durchschneiden, seien es Kobolde, gruselige riesige schneckenartige Monster, Fischmenschen, die als Sagagin bekannt sind, und so weiter - es gibt eine wirklich beeindruckende Vielfalt und so ziemlich alle sind so ungewöhnlich gestaltet, dass es schwierig ist, sie klar zu beschreiben.

Der Kampf ist ziemlich einfach und fordert Sie auf, diesen Monstern magischen Schaden zuzufügen, indem Sie einen aus einer Sammlung von Jobs verwenden. Jeder ist einzigartig und du kannst vier wählen, zwischen denen du wechseln kannst, wann immer du es im Kampf willst, was bedeutet, dass du vom Hack n 'Slash-Typ Fighter über den prügelnden Assault Savant bis hin zu einer Reichweite wie dem Magier und so weiter wechseln kannst. Jeder neue Jobtyp wird freigeschaltet, indem wichtige Personen im Laufe der Geschichte getroffen werden, und jeder Job kann verbessert werden, indem Jobpunkte ausgegeben werden, um klassenspezifische Fähigkeiten freizuschalten oder die Effektivität vorhandener Fähigkeiten zu verbessern. Es ist ein einfaches System, aber eines, das ziemlich gut funktioniert.

Wie bei den Lebenssimulationssystemen. Während Sie vielleicht denken, dass Harvestella eine signifikante landwirtschaftliche Präsenz hat, ist es in Wirklichkeit nicht so massiv. Stattdessen fühlt es sich eher wie eine Reihe von täglichen Aufgaben an, die Ihre Abenteuer anderswo antreiben und finanzieren. Wenn die Tage schnell vergehen und aufgrund der Magie der Welt, in der Harvestella spielt, können die Pflanzen über Nacht wachsen oder stattdessen ein paar Tage zum Sprießen brauchen, was bedeutet, dass Sie sich ständig um Ackerland kümmern, den Boden bestellen, Samen pflanzen, Pflanzen gießen, ernten sie, alles, damit Sie sie verkaufen können, um etwas Grilla (die Währung) zu machen, um Farmerweiterungen und -verbesserungen zu kaufen. Verbessere Waffen oder kaufe Rezepte, damit du andere Feldfrüchte verwenden kannst, um Essen zu kochen, das als primärer Weg dient, um dich im Kampf zu halten, wenn du Dungeons übernimmst. Und deshalb fühlt sich der landwirtschaftliche Teil manchmal eher wie eine lästige Pflicht an, denn die täglichen Kontrollen auf Ihrem Land sind entscheidend, um Ihre Bemühungen anderswo zu unterstützen, da der Kampf sowohl durch einen Gesundheitsbalken definiert wird, der mit etwas Futter aufgefüllt werden kann, als auch durch einen Ausdauerbalken, der nur aufgefüllt wird, wenn Ihr Charakter Nahrung im Bauch hat.

Es gibt einige Feinheiten, die man beachten sollte. Da die Pflanzen viel schneller wachsen, vergehen auch die Jahreszeiten. Eine Saison in Harvestella dauert etwa 30 Tage, und jede Jahreszeit ist wichtig, um sie im Auge zu behalten, da die Pflanzen nur zu einer bestimmten Jahreszeit wachsen (oder Früchte produzieren). Es gibt auch fertigbare Gegenstände, die verwendet werden können, um deine Abenteuer zu verbessern und neue Orte in Dungeons zu eröffnen (zum Beispiel Bomben, um felsige Trümmer zu zerschlagen), oder sogar Gegenstände, um deine Farm- und Selbstversorgungsbemühungen zu verbessern. Wenn Sie eine Getreidemühle herstellen, können Sie Weizen in Mehl verwandeln und müssen den Artikel nicht mehr im örtlichen Geschäft kaufen. Oder stattdessen kann ein Entsafter Gemüse und Obst in ein Saftgetränk verwandeln, um die Gesundheit im Kampf schnell zu steigern.

Während ich meine Zeit mit Harvestella auf dem PC verbracht habe, ist es klar, dass das Spiel für Nintendo Switch gemacht wurde und dass der PC-Aufwand ziemlich minimal ist. Der Betrieb auf einem RTX 3090-Rig mit einer i9-CPU der 11. Generation, die wie ich mit 64 GB RAM ausgestattet ist, ist absolut nicht notwendig, da Harvestella einen PC kaum belastet. Tatsächlich ist es ziemlich klar, dass das Spiel nicht wirklich für PC-Spiele gemacht wurde, da es keine wirklichen Optionen zum Ändern der Grafikeinstellungen gibt und Sie nicht einmal die Eingaben eines angeschlossenen Controllers neu binden können (Sie können Keybinds jedoch anpassen). Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass die Grafik selbst und sogar das Weltdesign eindeutig auf einen Switch gehören. Sicher, die Charaktermodelle sehen oft ziemlich beeindruckend aus und die Farbpalette, die verwendet wird, um das Spiel zum Leben zu erwecken, ist auffällig, aber die Welt fühlt sich leer an, es fehlt an Details, und die häufigen Ladebildschirme zwischen buchstäblich überall, wo Sie hingehen (sei es Dungeonböden, in ein Haus gehen oder wenn Sie in eine benachbarte Stadt ziehen) werden frustrierend.

Es gibt eine Menge Harvestella, die ich geschätzt und genossen habe. Ich mag die Farmsysteme und wie sie sich mit dem breiteren Gameplay, dem Kampf, dem Job-System und der Vielzahl von Feinden verbinden, die die Erkundung interessant halten. Aber die Welt bettelt nicht darum, erkundet zu werden, das Tempo ist so gleichmäßig und die Erzählung ist so ungewöhnlich, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, mich in irgendeiner Weise mit ihr zu verbinden. Ja, es gibt einige beeindruckende Versatzstücke, aber es gibt auch Momente, in denen das Spiel bereits unglaublich veraltet aussieht, und alles kommt zusammen, um einen Titel zu schaffen, der mich nicht so begeistert hat, wie ich es mir erhofft hatte. Wenn Sie JRPGs und Landwirtschafts-RPGs wirklich mögen, dann werden Sie wahrscheinlich einige interessante Momente mit Harvestella finden, aber wenn Sie sich nicht dieser Art von Spiel widmen, dann wird dieses wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, zu unterhalten.