Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy erscheint zauberhaft während PS5-Event

Heute Abend haben uns Avalanche Studios und eines von Warner Bros. Studios' Publishing-Labels endlich gezeigt, was es mit diesem ominösen Harry-Potter-Spiel auf sich hat, an dem sie angeblich schon so lange arbeiten. Es heißt Hogwarts Legacy, wird voraussichtlich nächstes Jahr veröffentlicht und wir konnten während Sonys heutiger Playstation-5-Präsentation einen ersten Blick auf den Titel werfen.

Hogwarts Legacy ist ein Rollenspiel für Einzelspieler, in dem angehende Hexen und Zauberer ihre eigene Geschichte schreiben. Ihr entwickelt die Talente eurer eigenen Spielfigur weiter und kämpft mit Zauberstab an der Seite von NPC-Gefährten gegen allerhand Gefahren. In einer offenen Welt dürfen wir "fantastische Tierwesen bändigen", die Schulbank drücken und wohlschmeckende Zaubertränke brauen. In der offiziellen Pressemitteilung war zudem die Rede von Entscheidungen, aber das würden wir gerne selbst bewerten.