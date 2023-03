Harry-Potter-Darsteller Paul Grant ist gestorben

HQ

Der Schauspieler Paul Grant, der vor allem für seine Rollen in Star Wars und Harry Potter bekannt ist, ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Vor etwas mehr als einer Woche wurde er zusammengebrochen außerhalb von King's Cross Station in London aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte ihn als hirntot diagnostizierten. Ein paar Tage später traf Grants Familie die Entscheidung, seine lebenserhaltende Behandlung abzubrechen, und er starb mit seiner Familie an seiner Seite.

Grants bekannteste Auftritte sind als einer der Ewoks in Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi im Jahr 1983 und als Goblin in Harry Potter and the Philosopher's Stone im Jahr 2001. Er hatte auch eine Rolle in den Filmen Labyrinth und The Dead. Neben seiner Schauspielkarriere arbeitete er auch als Stuntman in Filmen wie Willow und Legend. Paul Grant lebte mit einer seltenen angeborenen Spondyloepiphysären Dysplasie, einer Art genetischem Zwergwuchs, der sein ganzes Leben lang viele gesundheitliche Probleme verursachte, und daneben versuchte er sich mit Drogen- und Alkoholmissbrauch, den er nie versteckte.

Seine Tochter Sophie Jayne Grant und seine Freundin Maria Dwyer haben ihm beide online in ihrer Trauer mit den Worten Tribut gezollt:

Sophie Jayne Grant: "Ich bin am Boden zerstört. Mein Vater war in vielerlei Hinsicht eine Legende. Er brachte immer ein Lächeln und Lachen auf jedermanns Gesicht. Er würde alles für jeden tun und war ein großer Arsenal-Fan. Er war Schauspieler, Vater und Großvater. Er liebt seine Töchter und seinen Sohn und seine Freundin Maria sehr, ebenso wie ihre Kinder, die wie Stiefkinder für ihn waren. Mein Vater, ich liebe dich so sehr, schlaf fest."

Maria Dwayer: "Paul war die Liebe meines Lebens. Der lustigste Mann, den ich kenne. Er hat mein Leben vervollständigt. Das Leben wird ohne ihn nie mehr dasselbe sein. "