Harry Potter wird NICHT in den Universal Studios Great Britain zu sehen sein, hier ist der Grund

Die Universal Studios Great Britain, ein neuer Themenpark im Vereinigten Königreich, nördlich von London, wird der erste Park des amerikanischen Unternehmens in Europa sein. Während Fahrgeschäfte erwartet werden, die auf Minions, Jurassic World oder Zurück in die Zukunft basieren, sagte der britische Premierminister Keir Starmer am Mittwoch, dass der Park "der Welt großartige britische Kreationen präsentieren wird".

Aber schockierenderweise wird das vielleicht beliebteste britische Medien-Franchise aller Zeiten, Harry Potter, nicht in dem Park präsent sein, obwohl es das Highlight anderer Themenparks der Universal-Kette in Hollywood, Orlando und Japan ist. Und der Grund dafür scheinen erwartungsgemäß die Urheberrechtsgesetze zu sein.

Offensichtlich ist Harry Potter im Besitz von Warner Bros. Universal hat einen Pachtvertrag erhalten, um das geistige Eigentum in ihren Themenparks zu nutzen, aber in Großbritannien betreibt Warner eine andere Attraktion, die Warner Bros Studio Tour in Leavesden, Hertfordshire. Eine Quelle, die dem Projekt nahe steht, sagte der BBC:

"Warner Bros. hat die britischen Rechte an Harry-Potter-Attraktionen. Sie versuchten, einen Weg zu finden, aber es gelang ihnen nicht. Das könnte sich aber in den kommenden Jahren ändern", was die Tür für neue Deals in der Zukunft offen lässt, vielleicht sogar für Super Nintendo Land, das an seinem voraussichtlichen Eröffnungstermin im Jahr 2031 ebenfalls nicht im Park zu sehen sein wird.

Die Quelle sagte auch, dass Universal zwar noch nicht die Fahrgeschäfte angekündigt hat, die Teil des Parks sein werden, und die offizielle Konzeptzeichnung unkenntlich gemacht hat, um keine spezifischen Details und Funktionen zu zeigen, aber Universal hat alle Verträge abgeschlossen und es ist unwahrscheinlich, dass etwas passieren wird. Er fügt hinzu, dass die meisten Fahrgeschäfte drinnen stattfinden werden, mit Ausnahme von drei Achterbahnen, die mit dem Thema "Zurück in die Zukunft", "Jurassic World" und "Minions" zu tun haben.

Was James Bond betrifft, so wird es in Form einer Stunt-Show sein, ähnlich wie in Orlando... die unter dem Motto Jason Bourne steht.