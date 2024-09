Harry-Potter- und Downton-Abbey-Star Maggie Smith ist verstorben

HQ

Gerade wurde von der BBC berichtet, dass Harry Potter und Downton Abbey Star Dame Maggie Smith leider im Alter von 89 Jahren verstorben ist.

Smith ist bekannt für ihre Rollen als Minerva McGonagall in der Wizarding World und Lady Violet Crawley in der Historiendrama-Serie, wurde aber auch für ihre Leistungen in California Suite und The Prime of Miss Jean Brodie bekannt, wo sie Oscars für Best Actress in a Supporting Role bzw. Best Actress in a Leading Role gewann.

Die Informationen über Smiths Tod stammen von ihren Söhnen Toby Stephens und Chris Larkin, die eine Erklärung veröffentlichten, in der sie hinzufügten:

"Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith bekannt geben.

"Sie ist heute früh, Freitag, den 27. September, friedlich im Krankenhaus verstorben. Sie war eine sehr private Person, die am Ende mit Freunden und Familie zusammen war. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die am Boden zerstört sind durch den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter.

"Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um den wunderbaren Mitarbeitern des Chelsea and Westminster Hospital für ihre Fürsorge und unermüdliche Freundlichkeit während ihrer letzten Tage zu danken.

"Wir danken Ihnen für all Ihre freundlichen Nachrichten und Unterstützung und bitten Sie, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren."

Alles, was wir sagen können, ist Danke für die Jahre der Unterhaltung Dame Smith! Ruhe in Frieden.