Harry Potter TV-Serie bestätigt

Letzte Woche berichtete Bloomberg, dass Warner Bros. Discovery in der Endphase der Verhandlungen über einen Deal sei, um eine TV-Serie basierend auf den Harry-Potter-Büchern zu machen. Scheint so, als ob "endgültig" bedeutete, dass nur ein paar Unterschriften fehlten.

Warner Bros. Discovery hat wirklich versucht, den bevorstehenden Wechsel von HBO Max zu Max zu hypen, indem es enthüllt, was letzteres in Zukunft bieten wird, und eine dieser Ankündigungen ist die Bestätigung, dass Harry Potter tatsächlich eine TV-Serie bekommt, die auf den Büchern basiert. Das einzige, was uns gesagt wird, ist, dass es eine originalgetreue Adaption sein wird, die uns viel Raum lässt, um zu spekulieren und unsere Träume zu teilen. Wen möchtest du als Harry, Hermine, Ron und seine Crew spielen und welche Bücher werden deiner Meinung nach am meisten von dieser Behandlung profitieren?