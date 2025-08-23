Harry-Potter-Star schließt sich der Besetzung der neuen Agatha-Christie-Verfilmung an

BritBox bringt Agatha Christies geliebtes Detektivduo zurück auf die Leinwand, und es wurde gerade bekannt gegeben (via Variety), dass Imelda Staunton Dolores Umbridges rosa Strickjacken gegen eine Lupe eintauscht. Der Harry Potter und The Crown-Star wird die Hauptrolle spielen Tommy & Tuppence , eine moderne Neuinterpretation von Agatha Christies Mystery-Klassikern.

Imelda Staunton schlüpft in die Rolle von Tante Ada, einer Detektivin im Ruhestand, die sich weigert, still und leise in den Hintergrund zu treten. An ihrer Seite stehen Josh Dylan als Tommy, ein Krimiautor, der seinen Funken verloren hat, und Antonia Thomas als Tuppence, die wirbelnde Schauspielerin, die mit Charme, Unfug und einem Händchen dafür, in Schwierigkeiten zu geraten, in sein Leben zurückkehrt.

In sechs Episoden verliebt sich das Duo immer wieder und muss sich dabei mit Wendungen und Agatha Christies charakteristischer Intrige auseinandersetzen. Die Dreharbeiten, die von Phoebe Eclair-Powell geschrieben und vom Team hinter Happy Valley produziert wurden, beginnen noch in diesem Jahr, wobei BritBox Tommy und Tuppence bereits als "ein Detektivduo für die Ewigkeit" bezeichnet.

Freuen Sie sich darauf, Imelda Staunton in dieser Rolle zu sehen?