Harry-Potter-Star: "Harry Potter war mir scheißegal"

Nicht alle Schauspieler erinnern sich gerne an ihre Zeit in den Harry-Potter-Filmen. Oder zumindest viele Jahre später keine sehr positiven Dinge zu sagen haben. Zum Beispiel hat Alan Rickman in posthum veröffentlichten Tagebüchern gesagt, dass er sich nicht sicher war, ob er für weitere Filme zurückkehren wollte, und hatte sogar Probleme mit der Zusammenarbeit mit einigen der jüngeren Stars, während Mariam Margolyes, die Professor Sprout spielte, sagte, dass erwachsene Fans ihre Faszination für Harry Potter überwinden sollten, da es sich um eine Filmreihe für Kinder handelt.

Nun hat der Schauspieler Peter Mullan, der inDeathly Hallows beiden Filmen den bösen Corban Yaxley spielte, gesagt, dass er sich nicht besonders um seine Beteiligung gekümmert habe und dass er es hauptsächlich getan habe, damit seine Kinder am Set sein konnten. Ihm missfiel auch die Tatsache, dass keine Anweisungen gegeben wurden, wie er seinen Zauberstab zu benutzen hatte.

"Ich habe es gemacht, damit meine Kinder am Set sein können. Harry Potter war mir scheißegal. Sie geben dir nur den Zauberstab. Dieses Stück. Ich hielt es in der Hand, als wäre ich in der Bande und hielt ein Messer in der Hand."

Keine sehr netten Worte des Schauspielers über die Erfahrung in Rowlings magischem Universum.

Danke, Deadline.