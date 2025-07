Harry-Potter-Star Emma Watson sieht Fahrverbot wegen Geschwindigkeitsüberschreitung

HQ

20 Punkte von Gryffindor! Hermine Granger selbst, Emma Watson, wurde in Großbritannien mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt, weil sie zu viele Punkte auf ihrem Führerschein gesammelt hatte, nachdem sie letzten Sommer bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt worden war.

Laut BBC News wurde der Harry-Potter-Star im vergangenen Juli in Oxford dabei erwischt, wie er in ihrem blauen Audi 38 Meilen pro Stunde in einer 30-Stunden-Zone fuhr, was dazu führte, dass sie noch mehr Punkte zu ihrem Führerschein hinzufügte, der bereits neun Punkte auf dem Konto hatte.

Dies hat dazu geführt, dass der Magistrates' Court in Wycombe Watson mit einer Geldstrafe von 1.044 Pfund und einem Fahrverbot belegt hat, was bedeutet, dass sie sich sechs Monate lang nicht hinter das Steuer eines Autos setzen darf. Unnötig zu erwähnen, dass sie sich bis Anfang 2026 disappieren muss, um sich fortzubewegen...

