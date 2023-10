Harry-Potter-Regisseur nennt "Der Gefangene von Askaban" einen Horrorfilm

HQ

Harry Potter und der Gefangene von Askaban Regisseur Alfonso Cuarón glaubt, dass der dritte Film sowohl ein Horror als auch ein Noir ist.

Im Gespräch mit Total Film (danke, GamesRadar) sagte Cuarón, dass es beim Lesen des Buches zwei Elemente gab, die ihm besonders aufgefallen sind. "Es gab das Horrorfilm-Element, aber auch den Noir-Aspekt", sagte er.

"In gewisser Weise war das Vorbild, als ich es gemacht habe, eher das deutsche Kino am Ende der Stummfilmära und der Übergang zum Tonfilm, wie Fritz Lang zu Murnau. Man merkt, dass einige von Fritz Langs Filmen eine Art Noir sind, aber gleichzeitig auch eine Art Horror-Element. Und, was noch wichtiger ist, vor allem bei Fritz Lang, dass er durch das Genre versuchte, die Ängste seiner Zeit zu vermitteln - oder auch nur zu projizieren. Ich denke, was J.K. Rowling mit Potter gemacht hat, war eine Referenz an unsere Zeit, an menschliches Verhalten."

Wir sind uns nicht sicher, ob Dementoren ein Schlüsselelement beim Übergang von der Stummfilm-Ära zum Tonfilm waren, aber sie machen den dritten Harry-Potter-Film insgesamt etwas gruseliger.

Welcher Harry-Potter-Film ist deiner Meinung nach am gruseligsten?