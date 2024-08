Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares 2 und MLB The Show 24 sind PS Plus-Spiele im September

HQ

Wir wussten bereits, dass Harry Potter: Quidditch Champions im September ein Essential-Spiel für PlayStation Plus sein wird, aber das ist nicht das einzige, das wir bekommen.

Sony enthüllt, dass Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares 2 und MLB The Show 24 am 3. September Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy's Security Breach und Ender Lilies: Quietus of the Knights als PS Plus Essential-Spiele ersetzen werden. Die drei letzteren können Sie bis dahin "für immer" kostenlos zu Ihrer Sammlung hinzufügen, also keine Eile.