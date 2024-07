Harry Potter: Quidditch Champions erscheint im September als PlayStation Plus-Spiel

HQ

Im Juni haben wir erfahren, dass Harry Potter: Quidditch Champions am 3. September auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird. Davon sind wir noch mehr als einen Monat entfernt, aber Warner Bros. möchte sehen, wie begeistert die Leute sind, das Spiel zu spielen, also könnt ihr es jetzt vorbestellen, wenn ihr wollt. In der Pressemitteilung heißt es, dass dies nur auf PC- und Xbox-Konsolen möglich ist. Irgendwie seltsam, aber hier ist einer der Gründe dafür.

Unbroken Studios hat angekündigt, dass Harry Potter: Quidditch Champions sofort ein PlayStation Plus Essential-Spiel sein wird, wenn es am 3. September erscheint. Das bedeutet, dass PS Plus-Mitglieder das Spiel "kostenlos" erhalten, solange es vor dem 30. September zu Ihrer Sammlung hinzugefügt wird.

Diejenigen unter euch, die das Spiel vorbestellen, erhalten einen speziellen Besen-Skin, eine Reiseuniform und ein Wappenemblem für jedes der vier Häuser, in denen wir spielen können. Apropos Spielen: Wir haben auch einen neuen Trailer erhalten, der ein paar Sekunden Gameplay zeigt, einige der Möglichkeiten, wie wir unseren Charakter anpassen können, wie eine Handvoll ikonischer Charaktere im Spiel aussehen und vieles mehr.