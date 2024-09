HQ

Ich finde, dass der Vergleich von Spielen miteinander ein widersprüchlicher Prozess sein kann. Heutzutage sind Videospiele eine so monumentale Gemeinschaftsleistung aus Programmierung, Artwork, Sounddesign, kreativer Vision und so weiter, dass das Vergleichen eines mit dem anderen schnell seinen Zweck verlieren kann. In letzter Zeit gab es jedoch einen Trend, einen Trend, der diese Woche wirklich in den Vordergrund gerückt ist, als Sony und Firewalk eine Kugel in den Hinterkopf von Concord jagten, und dieser Trend ist, dass die Verbraucher wirklich nicht zu neuen Live-Service- oder GAAS-Spielen strömen. Dies ist keine neue Entwicklung, da wir dies in den letzten Jahren bei verschiedenen kleineren und weniger bekannten Projekten in vollem Umfang gesehen haben, sei es Knockout City, Roller Champions, Rocket Arena, sogar ein paar verschiedene Battle-Royale-Projekte wie Hyper Scape. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass Harry Potter: Quidditch Champions jetzt hier ist, und so sehr es auch eine Reihe von Gründen gibt, dieses Spiel hervorzuheben und sich darauf zu freuen, es ist auch bereits in einer Schlacht gefangen, die viel besser positionierte Titel bereits verloren haben.

Nun, das mag wie eine sehr negative Art und Weise erscheinen, eine Überprüfung zu beginnen, und das ist es auch. Aber nach nur zwei Abenden mit Quidditch Champions ertönen schon die Warnsignale in meinem Kopf. Ja, ich hatte bisher Spaß (und ich werde gleich alles über die positiven und aufregenden Elemente erklären), aber ich hatte auch Probleme damit, Matches zu finden, die mit Spielern gefüllt sind, und wie es bei XDefiant der Fall war, stelle ich mir bereits die Frage, was Quidditch Champions noch auf Lager hat, um mich dazu zu bringen, immer wieder zurückzukommen. Also, lassen Sie mich aufhören, um den heißen Brei herumzureden und Ihnen allen etwas Zeit zu sparen und zu sagen, dass Quidditch Champions zwar ein ausgezeichnetes Harry-Potter-Erlebnis und eine ziemlich unterhaltsame Herangehensweise an den Fantasy-Sport ist, ich aber auch nicht überrascht wäre, wenn sich dieses Spiel in sechs Monaten in der gleichen problematischen oder schlüssigen Position befindet wie die anderen "Spaß" -Titel, die ich oben aufgelistet habe.

Aber wie auch immer, mit diesem großen alten Elefanten, der jetzt schnell aus dem Raum geschlurft ist, kommen wir zu den positiven Aspekten von Quidditch Champions. Quidditch war schon immer eine beliebte und beliebte Idee, aber es wurde nie wirklich in einem überzeugenden interaktiven Format angeboten. Unbroken Studios hat gut... diesen Trend gebrochen. Ohne Zweifel ist dies das beste Quidditch-Erlebnis, das Sie heute finden können. Es basiert auf einem Solo- oder 3v3-Format, bei dem die Spieler mehrere Rollen in ihren Quidditch-Teams einnehmen. Für einen Solospieler bedeutet dies, dass man mühelos zwischen den Aufgaben eines Chaser jagen und versuchen kann, Tore zu schießen und Punkte zu sichern, einem Beater, der entwickelt wurde, um Bludgers zu verwenden und gegnerische Spieler gewaltsam aus ihrem Spiel oder ihren Besen zu schlagen, einem Keeper, um die drei Torpfosten gegen gegnerische Chasers ' Bemühungen zu verteidigen, oder wenn die Snitch ins Spiel kommt, die der Seeker, um diesen ikonischen und schwer fassbaren Ball zu jagen und zu schnappen. Im Mehrspielermodus und in der 3v3-Action übernehmen die Spieler gleichzeitig die doppelte Aufgabe eines Chaser und einer der drei anderen Rollen, in einem Format, in dem du jederzeit nahtlos zwischen diesen Rollen wechseln kannst. Du könntest zum Beispiel die ersten zwei Minuten als Chaser verbringen und dann zum Seeker wechseln, wenn der Snitch kommt, oder, wenn Torwartaufgaben deine Aufgabe sind, in die Rolle des Keeper schlüpfen, wenn der gegnerische Chaser einen Versuch unternimmt, dein Tor zu erreichen.

Auch wenn dies wie eine seltsame Entscheidung erscheinen mag, Spieler in mehrere Rollen gleichzeitig schlüpfen zu lassen, funktioniert es in der Praxis tatsächlich sehr gut. Die Rollen prallen aneinander ab und das Spiel wurde so ausbalanciert, dass der Chaser das Fleisch auf den Knochen ist und die anderen Rollen eher zusätzliche Nischen-Extras sind, die bei Bedarf aktiviert und eingesetzt werden können. Das einzige Problem, das ich mit diesem System habe, ist, dass ein Quidditch-Team aus sieben Spielern besteht, und aus diesem Grund wird mehr als die Hälfte der inaktiven Rollen von der KI verwaltet und bedient (oder sechs der sieben Rollen, wenn man alleine spielt). Wie es bei jedem Sporttitel der Fall ist, ist die KI in der Regel im besten Fall mittelmäßig, und aus diesem Grund hätte ich stattdessen gerne gesehen, wie sich die 7v7-Multiplayer-Action abspielt. Leider hat Quidditch Champions einen Online-Modus, den 3v3, und es gibt überhaupt keine Abweichung davon.

Gemäß der Flugmechanik des Besenstiels ist dies brillant und flüssig gestaltet. Es gibt ein gewisses Maß an Gleichheit mit diesem Spiel und Hogwarts Legacy, wie man auch am visuellen und künstlerischen Stil sehen kann, und ich erwähne dies, weil die Flugmechanik von Quidditch Champions Besen effektiv eine reaktionsschnellere und straffere Version des Systems ist, das Avalanche für seinen Einzelspieler-Titel entwickelt hat. Obwohl Quidditch ein omnidirektionaler Sport ist, fühlt man sich durch die Flugsysteme nie behindert oder frustriert, selbst wenn man einem Snitch hinterherjagt und sich tauchen, tauchen und drehen muss, um der herausfordernden Bewegung des Balls gerecht zu werden. Diese Logik gilt auch für die verschiedenen anderen Rollen und ihre einzigartigen Elemente, wie z.B. Bludger, der als Keeper drei Tore gleichzeitig schlägt und schützt, und auch in der Zweikampf- und Passmechanik. Man könnte einwenden, dass das Spiel manchmal etwas zu rudimentär ist, aber ich denke, es funktioniert tatsächlich zugunsten des schnellen Tempos und der leicht zu erlernenden Action.

Die Kernstruktur und das Design von Quidditch Champions sind genau richtig. Es trifft alle Hauptelemente für Quidditch, um sich in einem interaktiven Spielformat großartig zu fühlen, aber Unbroken hatte eindeutig ein paar Probleme mit der Verbesserung des Erlebnisses. Aus irgendeinem seltsamen Grund verdienst du, wenn du einfach nur das Spiel spielst und Ruf verdienst, gelegentlich Skill Points, die du verwenden kannst, um neue Attribute und Fähigkeiten für die jeweiligen vier Rollen freizuschalten. Dies kann ein effizienteres Passspiel für Chasers sein, bösartigere Zweikämpfe für Beaters, eine schnellere Zeit, um die Leiste für Snitch zu füllen und den Ball als Seeker zu greifen, oder Möglichkeiten, schneller zwischen den drei Toren als Keeper zu wechseln. Es ist ein System, das nicht komplex ist, aber eines, bei dem man sich fragt, warum es überhaupt da sein muss und warum es für alle Modi gilt und nicht nur für denCampaign Einzelspieler-Bereich. Im Wesentlichen wird das Skill Point -System letztendlich zu einer großen Kluft zwischen neueren und erfahreneren Spielern führen, die nur noch deutlicher wird, wenn man aufrüstbare Besen in die Gleichung einbezieht, wodurch einige Besen schneller und wendiger sein können als andere.

Zugegeben, sowohl diese Fortschritts- als auch diese Upgrade-Suiten verwenden ausschließlich Spielwährung und -systeme, aber es fühlt sich wie eine sehr hohle Art und Weise an, Fortschritt in ein Spiel einzuführen, das diese Art von Fortschritt überhaupt nicht braucht. Eine Ranglisten- oder eine Multiplayer-Bestenliste wäre unendlich interessanter und passender. Bevor ich weitermache, möchte ich hinzufügen, dass es Kosmetika gibt, die man sowohl rein im Spiel als auch mit einer Premium-Währung kaufen kann, aber diese Elemente wirken sich ausschließlich auf das Aussehen aus und haben keinen Einfluss auf das Gameplay.

Also, Quidditch Champions hat eine unterhaltsame Interpretation des Fantasy-Sports, ein großartiges Gefühl bei der Besenstielbewegung und ich möchte hinzufügen, eine brillante Wizarding World Ästhetik, die die anstehende Aufgabe dank des optimistischen und charmanten Sounddesigns und der Musik und der komplizierten und abwechslungsreichen Levels, die auf der ganzen Welt stattfinden, mit Bravour meistert. Von den bescheidenen Anfängen beim Weasley's Burrow bis zum ersten Quidditch World Cup Turnier. All dies sind Bereiche, die man hervorheben und über die man sich freuen sollte Quidditch Champions, aber es gibt ein leuchtendes und immer offensichtliches Problem, an dem ich nicht vorbeikomme. Es ist das... Das wars. Es gibt nichts anderes, worüber man reiten könnte.

Es gibt einen Campaign -Modus mit vier Tassen voller Action, von denen eine das Tutorial ist. Jeder der anderen sieht dich einfach nur gegen eine Spieler-gegen-KI-Action antreten, entweder gegen die Hogwarts Houses, die rivalisierenden Schulen in der Triwizard Cup oder dein Land beim World Cup zu vertreten, und das war's auch schon für das Einzelspieler-Element "Karriere". Die Schwierigkeitsoptionen versuchen, die Dinge etwas komplexer zu machen, aber sie erreichen die anstehende Aufgabe hier nie wirklich, da die KI, wie bereits erwähnt, nie eine Bedrohung darstellt. Was den Mehrspielermodus betrifft, so gibt es einen Spielmodus. Die einzigen Teile, die übrig bleiben, sind ein Übungsbereich und ein Exhibition Match, in dem du zum Spaß verschiedene Teams gegeneinander antreten lassen kannst. Ein sehr begrenztes Gameplay-Angebot, gepaart mit sinnlosem und ehrlich gesagt uninteressantem Fortschritt, bedeutet also, dass Quidditch Champions alles auf eine Karte gesetzt hat: reine Quidditch-Action. Nach vier, vielleicht fünf Stunden, glauben Sie mir, verliert das sehr schnell seinen Charme.

Aus diesem Grund mache ich mir Sorgen um Harry Potter: Quidditch Champions. Sicher, es ist kein enorm teures Spiel, das im Einzelhandel bei etwa 25 £ kostet und keine überwältigenden Monetarisierungsbemühungen hat (auch wenn es eine saisonale Struktur und eine Battle-Pass-ähnliche Mechanik hat...), aber der Mangel an Inhalten ist manchmal besorgniserregend und verzweifelt, und ich bin mir nicht sicher, wie oder ob Unbroken die Formel aufrütteln und etwas Frisches einführen kann, damit die Leute Stunde für Stunde zu diesem Spiel zurückkehren. Es ist eine fantastischeWizarding World Adaption und eine brillante Herangehensweise an Quidditch, aber das ist alles, was es ist, und ich kann mir keine Zukunft vorstellen, in der ich in nur zwei Wochen immer noch routinemäßig in die Quidditch-Action einsteige.