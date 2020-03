Harry Potter: Puzzles & Spells hext bald auf dem Handy

Zynga hat diese Woche einen neuen Match-3-Puzzler für die beliebte Marke Harry Potter angekündigt. Portkey Games erstellt den Titel in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment und es sollte ziemlich bald bei uns eintreffen. Diese Woche ist der Softlaunch in den Philippinen eingeleitet worden, nach ein paar ersten Updates müsste das Game also auch in Europa starten können.

Uns wurde gesagt, dass Puzzles & Spells das klassische Match-3-Gameplay mit narrativen Elementen und Zaubersprüchen verbinden wird, um bemerkenswerte Momente und die bekannten Gesichter aus den Harry-Potter-Filmen einzufangen. Erwartet tägliche Ereignisse, interaktive Rätsel, ein Fortschrittssystem mit neuen magischen Fähigkeiten und Belohnungen im Spiel. Sicher wird es auch Anpassungsoptionen und Online-Aktivitäten geben. Wie gesagt, wir sind uns nicht sicher, wann Hary Potter: Puzzles & Spells in diesem Teil der Welt landen wird, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald es geschieht.