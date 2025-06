Harry-Potter-Illustrator spricht über die Gestaltung des Covers "Der Stein der Weisen"

HQ

Obwohl er heute eher als Autor denn als Illustrator bekannt ist, begann Thomas Taylors Karriere mit einem ziemlichen Auftritt, als er das Cover für die Originalveröffentlichung von J.K. Rowlings Harry Potter und Der Stein der Weisen entwarf.

Wir haben uns kürzlich mit Taylor auf der Comicon in Neapel getroffen, wo wir die Gelegenheit hatten, ihn so viele Jahre später nach seinen Gedanken zum Cover-Design zu fragen. Auf die Frage, ob er glaube, dass er es mit Harry Potter geschafft habe, blieb Taylor bescheiden und sagte Folgendes:

"Ich meine, ich weiß es nicht. Erst einmal. Jeder würde ja sagen. Ich war 22. Fast das Alter, für das das Buch geschrieben wurde. Fast selbst ein Kind, schätze ich. Ich weiß es nicht. Ich finde es heute schwieriger, Cover-Art zu machen als damals."

Taylor sagte auch, dass sein Harry-Potter-Werk fest in der Vergangenheit liegt, es ist historischer als alles andere. "Es gehört in die 1990er Jahre", sagte er. "Und so wird meine Kunst eher zu einem historischen Artefakt als zu einer Kunst. Meine Bilder fühlen sich an, als gehörten sie der Vergangenheit an. Und vor allem einige der Dinge, die ich mitgebracht habe, sind historische Artefakte. Historische Artefakte gewinnen an Wert. Ich meine, manche Leute sagen, na ja, warum hast du deine Bilder nicht behalten? Und warum haben Sie sie jetzt nicht verkauft? Aber ich hätte diese Bilder niemals 25 Jahre lang behalten, um sie zu verkaufen. Ich wollte sie immer früher verkaufen. Und ich hätte sie wahrscheinlich verloren, um ehrlich zu sein."

Wenn Sie mehr über Taylors Gedanken zu Harry Potter, seiner aktuellen Arbeit und seiner Sicht auf KI erfahren möchten, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: