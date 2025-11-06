Harry Potter HBO-Serie wird keinen Erzähler haben

HQ

Die Harry-Potter-Nacherzählung ist derzeit eines der am meisten diskutierten kommenden Projekte bei HBO, und doch werden sich einige von ihnen als unwahr erweisen, da die Gerüchte um den jungen Zauberer und seine neue Serie kursieren. Zuletzt haben wir ein Gerücht gesehen, dass ein Erzähler aus der Serie entfernt wurde.

Quellen von HBO sagen im Gespräch mit Deadline, dass es in der neuen Harry-Potter-Serie keinen Erzähler geben wird. Ursprünglich deutete ein Gerücht darauf hin, dass der Schauspieler Tom Turner seine Stimme als Erzähler der Serie leihen würde, was vielleicht dazu beigetragen hätte, dass die Serie näher an den Büchern erscheint, denen sie fleißig folgen sollte.

Derzeit laufen die Dreharbeiten zur Harry-Potter-Reihe, die 2027 ihr Debüt feiern soll. Um die Ereignisse mit den Büchern und Filmen in Einklang zu bringen, könnten wir uns vorstellen, dass die Produktion der HBO-Serie Harry Potter schnell wieder aufgenommen wird, um eine Alterung der Schauspieler auf dem Niveau von Stranger Things zu vermeiden.