Harry-Potter-Darstellerin tritt OnlyFans bei, um "aus den Schulden herauszukommen"

Normalerweise, wenn jemand OnlyFans beitritt, erwarten Sie, dass dank des Rufs, den die unzähligen "Models" auf der Plattform aufgebaut haben, irgendeine Art von sexuellen oder expliziten Inhalten gepostet wird. Die Schauspielerin Jessie Cave bricht jedoch mit der Form, indem sie sich auf den Haarinhalt konzentriert.

Via Variety stellt die Harry-Potter-Darstellerin, die Lavender Brown in drei Filmen der gefeierten Filmreihe spielte, klar, dass sie einige "sehr sinnliche Sachen" und "die besten Haarklänge" anbieten wird.

Auf ihrem eigenen Substack sagte Cave weiter, dass sie OnlyFans ein Jahr lang ausprobieren wird. "Mein Ziel? Um das Haus sicher zu machen, die Arsen-/Bleitapete abzudecken, ein neues Dach zu bauen usw. Mein Ziel? Um aus den Schulden herauszukommen. Mein Ziel? Um mich selbst zu ermächtigen? Um denjenigen in der Vergangenheit, die mich falsch eingeschätzt haben, zu beweisen, dass ich nicht so süß bin? Zeit in etwas zu investieren, in das ich vorher nie investiert habe: Selbstliebe", schreibt sie.

"Es fühlt sich an, als würde ich etwas Unanständiges tun, etwas, das ein bisschen beschissen ist. Ich mag das. Das gute kleine Schauspielerinnen-Regelwerk zerreißen."

Cave hat in anderen beliebten Filmen und Serien wie Great Expectations, Black Mirror und Industry mitgewirkt und Lavender Brown in zwei Harry-Potter-Videospielen gesprochen.