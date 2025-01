HQ

Harry Maguire, der bei seinem Vertrag bei Manchester United im Sommer 2019 mit 80 Millionen Pfund (rund 86 Millionen Euro) zum teuersten Verteidiger aller Zeiten wurde und 80 Millionen Pfund (rund 86 Millionen Euro) an Leicester zahlte, hat seinen Vertrag mit dem Verein verlängert. Maguire wurde aus dem englischen Kader für die EM 2024 gestrichen, da er sich nicht gut genug von einer Verletzung erholte und nicht viel mit Erik ten Hag spielte.

Da jedoch allgemein angenommen wird, dass er Manchester United am Ende der Saison, wenn sein Vertrag endet, verlassen wird, haben sich der Verein und der Spieler darauf geeinigt, die Option in seinem Vertrag zu nutzen, um ihn um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Ruben Amorim hat Uniteds Lauf in der Premier League noch nicht verbessert, aber zumindest hat er Vertrauen in Maguire und fordert ihn auf, "sich als Anführer zu verbessern, denn wir hungern nach Anführern auf dem Platz".

In der Pressekonferenz vor dem Spiel der Woche teilte Amorim auch mit, dass auch Amad Diallo einem neuen Vertrag mit dem Verein näher kommt. "Amad ist nah, und wir freuen uns, mit Harry weiterzumachen."

Manchester United trifft am Sonntag um 16:30 Uhr GMT und 17:30 Uhr MEZ auf Liverpool. Liverpool scheint nicht zu stoppen zu sein, während Manchester United einige der schlechtesten Ergebnisse in seiner Geschichte erzielt. Aber Amorim ist der Meinung, dass "in einem Spiel alles passieren kann" und konzentriert sich mehr auf die Verbesserung der Leistung.