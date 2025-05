Harry Belden und Ian Cardoni verraten, wie sie sich auf ihre Rick & Morty-Rollen vorbereiten

HQ

Vor kurzem haben wir uns mit den Darstellern und Machern von Rick & Morty vor der Premiere von Staffel 8 der erfolgreichen Zeichentrickserie zusammengesetzt. In unserem Interview mit Ian Cardoni, Harry Belden und Spencer Grammer haben wir über die ikonischen Stimmen ihrer Charaktere gesprochen.

Grammer - der seit Staffel 1 in der Serie dabei ist - klingt im wirklichen Leben ziemlich ähnlich wie Summer, aber Belden und Cardoni, die Morty bzw. Rick spielen, brauchen etwas Zeit, um sich in die Rolle hineinzuversetzen.

"An einem bestimmten Tag gehört für mich viel dazu." sagte Belden, als er gefragt wurde, wie er sich darauf vorbereitet, Morty für den Tag zu sein. "Ich stehe früh auf und wenn wir einen Aufnahmetag haben, ist es eine körperliche Aufwärmarbeit... Ich trainiere die Muskeln, dehne mich und beginne dann mit dem Aufwärmen der Stimme. Bei allem, was du machst, triffst deine Lippe, deine Zungenbrecher und du weißt, dass ich Morty sehr hoch sein muss, also treffe ich wirklich die Bandbreite dessen, wozu meine Stimme fähig ist."

Cardoni warf sich in seine Rick-Stimme und sagte, dass er nur ein paar Bier zurückwirft, bevor er in die Rolle schlüpft. Dann, als er zu einer ernsthafteren Antwort überging, sagte er: "Es steckt eine Menge Vorbereitung dahinter, eine Menge unsichtbarer Arbeit und die Hauptsache ist, dass wir in der Lage sind, die Gesundheit der Stimme während des gesamten Spiels zu erhalten... Ich habe ein paar Tricks gelernt, ich hatte Anleitung von Coaches und die Unterstützung unserer Produzenten und Regisseure und aller, die in den Prozess involviert waren."

Schauen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit den Rick & Morty-Darstellern an und sehen Sie sich auch unsere Interviews mit Dan Harmon, Scott Marder, Chris Parnell und Sarah Chalke auf der Website an.