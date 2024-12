Harrison Fords überraschende Reise zum Red Hulk im MCU

HQ

Harrison Ford, der als Thaddeus "Thunderbolt" Ross dem Marvel Cinematic Universe beitritt, eine Rolle, die zuvor vom verstorbenen William gespielt wurde, überraschte viele Fans - aber was noch schockierender ist, ist, dass der legendäre Schauspieler den ersten Schritt machte. Laut einem Interview mit Entertainment Weekly verriet Produzent Nate Moore, dass Ford sich an den Präsidenten der Marvel Studios, Kevin Feige, gewandt und Interesse an einem Beitritt zum MCU bekundet hat.

Berichten zufolge sah Ford die Rolle sowohl als eine Hommage an Hurts Arbeit als auch als eine faszinierende Gelegenheit, den Handlungsbogen der Figur weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist Harrison Ford bestrebt, als Red Hulk im MCU zurückzukehren, was seine Begeisterung für das Mega-Franchise signalisiert. Dies spiegelt wider, wie Mahershala Ali sich für die Rolle des Blade beworben hat, und unterstreicht die Offenheit von Marvel für die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Talenten.

Mit Fords Debüt als roter Hulk im kommenden Captain America: Brave New World spekulieren die Fans bereits über seinen möglichen Einfluss auf zukünftige Filme wie Avengers: Secret Wars. Könnte dies nur der Anfang von Fords MCU-Reise sein? Welche Rolle könnte sein Red Hulk Ihrer Meinung nach bei der Gestaltung der Zukunft des Franchise spielen?