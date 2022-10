Harrison Ford wird Marvel-Schauspieler

HQ

Leider ist der Schauspieler hinter dem skrupellosen General "Thunderbolt" Ross, William, verstorben und hinterlässt die Rolle neuen Schauspielern - und es ist auch jemand, der wahrscheinlich in Zukunft für das MCU entscheidend sein wird.

Wer bekommt also die Rolle? Nun, es wird niemand anderes als Harrison Ford selbst sein, berichtet Deadline und bestätigt damit das Gerücht des Journalisten Jeff Sneider (der dies zuerst über Twitter enthüllte). Ford wird also in Zukunft Ross spielen und er wird im kommenden Captain America: New World Order zu sehen sein.

Was halten Sie davon, dass der Mann hinter Han Solo und Indiana Jones Marvel zu seinem ziemlich beeindruckenden Lebenslauf hinzugefügt hat?