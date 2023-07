Harrison Ford verstand nicht, warum Indiana Jones eine Peitsche brauchte

HQ

Das mittlerweile ikonische Indiana Jones-Kostüm verwirrte Harrison Ford so sehr, dass er zunächst viele Aspekte davon in Frage stellte. In einem Interview mit GQ sagte er Folgendes:

"Es wurde mir im ersten Film als ein Aspekt des Charakters präsentiert. Meine Fragen dazu waren viele. Warum trage ich im Dschungel eine Lederjacke? Ist es nicht heiß hier? Warum trage ich eine Peitsche? Was mache ich mit einer F-King-Peitsche? Ich werde die Leute auspeitschen?"

Er sagte auch, dass er seinen Hut mit Heftklammern befestigt hat, damit er während der Actionsequenzen nicht herunterfällt, und dass er immer noch Narben von den Heftklammern hat. Steven Spielberg und George Lucas erklärten die Wahl des Kostüms als Spiegelbild "der Filme der Zeit", eine Erklärung, die Ford nicht weiter in Frage stellte. Wenn man bedenkt, wie sehr das Outfit heute mit dem Charakter verbunden ist, ist am Ende alles sehr gut geworden.

