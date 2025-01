Harrison Ford und Helen Mirren erleben in der zweiten Staffel von 1923 einen brutalen Winter

Jetzt, da Yellowstone seine langjährige und verleumdete fünfte (und scheinbar letzte?) Staffel abgeschlossen hat, ist der nächste große Schritt vorwärts oder wohl auch rückwärts für das Franchise die Rückkehr zur Prequel-Serie 1923.

Mit Harrison Ford und Helen Mirren an der Spitze erkundet diese Serie das Leben von Jacob und Cara Dutton, die inmitten einer Expansion in den amerikanischen Westen um den Erhalt ihres Landes kämpfen. In dieser Staffel müssen Jacob und Cara einen brutalen Winter überstehen und sich neuen Bedrohungen stellen, während Spencer von Afrika nach Hause eilen muss, um in diesem Kampf zu helfen, während eine seiner Geliebten, Alexandra, auf eigene Faust auf Seereise geht, um Spencer zu finden und nach Hause zu bringen.

Unnötig zu erwähnen, dass in der kommenden Staffel der Dramaserie, die bereits am 23. Februar auf Paramount+ starten wird, viel zu bieten hat. Um einen Einblick in die Pläne zu bekommen, sehen Sie sich den vollständigen Trailer für die Staffel unten an.