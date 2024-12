Harrison Ford stiehlt bei den Game Awards mit einem Moment ohne Drehbuch die Show

HQ

Harrison Ford hatte einen Überraschungsauftritt bei den Game Awards 2024 und verlieh der Veranstaltung einen zusätzlichen Hauch von Starpower. Beim Kult-Indiana Jones-Thema gesellte sich Ford zu Troy Baker, der Indy in Indiana Jones and the Great Circle spricht, und Todd Howard von Bethesda auf die Bühne.

Ford lobte Bakers Leistung und scherzte, dass er vielleicht für ihn zur Seite getreten wäre, wenn er gewusst hätte, dass Baker so gut ist. Aber die Dinge nahmen eine amüsante Wendung, als Ford, offensichtlich ein wenig abgelenkt, dem Teleprompter bedeutete, vorzuspringen, was eine Pause auslöste, die das Publikum zum Lachen brachte. Trotz der kurzen Unbeholfenheit machten Fords Charme und Humor den Moment unvergesslich.

Der Preis für die beste Darstellung ging schließlich an Melina Juergens für ihre Rolle in Senuas Saga: Hellblade II, aber Fords Auftritt war zweifellos ein Highlight des Abends. Sein lässiges Auftreten und seine Off-Script-Momente trugen nur zum Spaß bei und machten seinen Auftritt bei den Game Awards zu einem Album, das die Fans nicht so schnell vergessen werden.