Harrison Ford über Indiana Jones and the Dial of Destiny Fiasko: "Scheiße passiert"

Als Indiana Jones neulich in "Das Zifferblatt des Schicksals" sein Comeback feierte, lief es nicht ganz wie geplant, um es milde auszudrücken. Stattdessen wurde der Film zu einem der größten kommerziellen Fiaskos von Disney seit langem. Eine teure Produktion, die das Unternehmen weit mehr kostete als die 384 Millionen Pfund, die es in den Kinos verdiente. Aber trotz der Enttäuschung bleibt Ford positiv gestimmt und als er kürzlich vom Wall Street Journal interviewt wurde, beschrieb er es wie folgt:

"Scheiße passiert"

"Ich war wirklich diejenige, die das Gefühl hatte, dass es noch eine andere Geschichte zu erzählen gab. Als Indy die Konsequenzen seines Lebens erlitten hatte, wollte ich noch eine Chance, ihn aufzuheben, den Staub von seinem Arsch zu schütteln und ihn da draußen zu stecken, ohne etwas von seiner Kraft, um zu sehen, was passiert war. Ich bin immer noch froh, dass ich diesen Film gemacht habe."

Ford hat sich von dem Fiasko sicherlich nicht unterkriegen lassen und trotz seines mittlerweile beachtlichen Alters spielt er, wie viele wahrscheinlich wissen, derzeit den roten Hulk in Captain America: Brave New World, der nächste Woche Premiere feiert.

Was denkst du über Indiana Jones and the Dial of Destiny, warum ist der Film deiner Meinung nach so brutal gefloppt?