Harrison Ford verreißt Star Wars ausnahmsweise einmal nicht

Harrison Ford mag unseren Lieblingsschurken in den originalen Star Wars-Filmen gespielt haben, aber wenn man ihn kürzlich danach fragt, scheint er sich sehr wenig für eine weit, weit entfernte Galaxie zu interessieren. Es scheint jedoch, dass er seine Zeit in Star Wars nie bereut und sogar "dankbar" dafür ist.

Ford geht einige herausragende Zeilen aus seiner legendären Karriere durch und macht eine Pause, wenn er ausgerechnet das Star Wars Holiday Special erreicht, um über seine Zeit als Han Solo zu sprechen. "Star Wars ist wirklich gut für mich und ich bin dankbar und ich bin froh, dass ich die Figur spielen durfte." sagte Ford. "Ich bin jedes Mal froh, dass ich es geschafft habe."

Wenn also deine Kindheitsträume jedes Mal zerstört wurden, wenn Ford eine gefühllose Antwort auf die Frage "Wer hat zuerst geschossen?" knurrte, dann fasse dir ein Herz in dem Wissen, dass er sich vielleicht nicht für Fan-Debatten oder das Universum interessierte, aber er war glücklich, in den Filmen zu sein.

Im selben Interview erklärte Ford auch, dass George Lucas, als er die Zeile "I know" improvisierte, nachdem Prinzessin Leia Han Solo gesagt hat, dass sie ihn liebt, Ford zu einer Testvorführung mitnahm und ihn neben sich setzen ließ. Als der Spruch zum Lachen kam, akzeptierte Lucas ihn in den Film.