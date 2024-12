Harrison Ford kann es kaum erwarten, als Red Hulk im MCU zurückzukehren

HQ

Harrison Ford ist berüchtigt für seine nonchalante Haltung gegenüber Star Wars. Es scheint, als hätte er eine Vorliebe für Indiana Jones, aber ansonsten bleibt Ford nach außen hin eher griesgrämig, wenn es um große Franchises und die Leute geht, die sie lieben. Obwohl es zunächst so aussieht, als würde er dem MCU gegenüber genauso empfinden, ist er bereit für eine Rückkehr als Red Hulk.

In Captain America: Brave New World spielt Ford Thaddeus Ross, der sich im Laufe des Films in den Roten Hulk verwandelt. Wir können davon ausgehen, dass wir ihn am Ende des Films zumindest lebend sehen werden, denn Ford sagte gegenüber Empire, dass er bereit für die zweite Runde ist.

"Ich warte auf meine neue Aufgabe. Ich denke, es wird faszinierend sein zu sehen, wohin diese Figur geht, wenn sie irgendwohin geht", sagte er.

Sollte er zurückkehren wollen, können wir uns nicht vorstellen, dass das MCU sich die Gelegenheit entgehen lassen würde, Harrison Ford wieder in einer Hauptrolle zu haben. Es gibt auch den Gehaltsscheck, der mit Sicherheit jeden Schauspieler anzieht, sogar solche, deren Charaktere gestorben sind (ich schaue dich an, RDJ).