Harrison Ford ist wirklich beeindruckt von Troy Bakers Stimme als Indiana Jones

Viele waren beeindruckt davon, wie gut Troy Baker Harrison Fords Sprechweise in Indiana Jones and the Great Circle imitierte. Einer derjenigen, die in den Chor des Lobes einstimmen, ist Ford selbst, der (via WSJ) in seiner unnachahmlichen Art sagt, dass dies ein Beweis dafür ist, dass KI nicht gebraucht wird:

"Man braucht keine künstliche Intelligenz, um meine Seele zu stehlen. Mit guten Ideen und Talent kann man das schon für Nickel und Groschen machen. Er hat einen brillanten Job gemacht, und es brauchte keine KI, um das zu tun."

Was denken Sie, bringt es einen Mehrwert, einen Menschen die Arbeit machen zu lassen, oder hätte eine KI etwas genauso Gutes tun können?