Harrison Ford darüber, wer zwischen Hulk und dem roten Hulk gewinnen würde: "Greedo"

Für jemanden, der große fantastische Franchises zu hassen scheint, ist Harrison Ford in einer ganzen Reihe von ihnen. Nachdem er sich von den Star Wars-Fans befreit hat, ist er von einer neuen Gruppe eifriger und aggressiv enthusiastischer Fans unter den Marvel-Zuschauern umgeben.

In einem kürzlichen Interview mit Jake's Takes wurde Ford nach der Hypothese im Universum gefragt, wer zwischen dem normalen grünen Hulk und seinem roten Hulk gewinnen würde. "Es fällt in eine Kategorie." sagte Ford. "Es fällt in die Kategorie 'Wer hat zuerst geschossen', also lautet die Antwort: Greedo."

Wie immer scheint Ford nicht jemand zu sein, der sich auf Fan-Debatten einlässt. Wenn er für zukünftige Projekte als roter Hulk zurückkehrt, können wir uns vorstellen, dass er sich eines Tages dem grünen Hulk stellen muss, was bedeutet, dass das MCU diese Frage für ihn beantworten kann.