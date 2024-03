Harold Halibut Vorschau: Großartige Geschichten, die auf einem großartigen Tauchboot spielen

HQ

Ich habe mir Harold Halibut zum ersten Mal im August letzten Jahres angesehen. Es war mein letzter Termin auf der Gamescom, und zu sagen, dass ich müde war, wäre eine ziemlich große Untertreibung. Ich war mir nicht sicher, was mich erwarten würde, als ich hineinging, aber als ich die handgefertigten Modelle von Harold und anderen Bürgern des Fedora 4 sah, wusste ich, dass mich etwas absolut Einzigartiges erwartete.

Jetzt hatte ich viel mehr Zeit mit Harold Halibut und habe viel mehr von seiner wunderbaren Verrücktheit erlebt. Harold Halibut begann als Konzept in den frühen 2010er Jahren, erzählte uns Game Director Onat Hekimoglu in einer Präsentation, bevor wir einen Preview-Zugang erhielten. Es war ein Studentenprojekt, bevor Slow Bros. offiziell gegründet wurde, mit der Idee, ein reines Stop-Motion-Videospiel zu entwickeln.

Fast eineinhalb Jahrzehnte später und mit vielen großen Änderungen ist Harold Halibut fast da. Im Kern handelt es sich um ein narratives Abenteuerspiel, das sich um den titelgebenden Harold Halibut dreht, der auf einem riesigen Raumschiff namens Fedora 4 lebt, das während des Kalten Krieges von der Erde ausgesandt wurde, um der Menschheit ein neues Zuhause zu geben. Das Schiff fand tatsächlich Leben, aber auf einem Planeten, der vollständig mit Wasser gefüllt war.

Werbung:

Jeder lebt immer noch auf dem Fedora 4, sogar Hunderte von Jahren, nachdem er ursprünglich gestartet ist. Das Leben ist nicht so schlimm, aber es ist ziemlich langweilig für den lieben Harold, der ein bisschen ein Schweizer Taschenmesser-Wartungsmann ist. Ein Tausendsassa, aber sicherlich kein Meister.

Slow Bros. hat sich von Dutzenden von Animationsfilmen, Science-Fiction-Schauplätzen, Fernsehsendungen, Spielen, Animationsstudios und mehr inspirieren lassen, und sie haben all diese Inspirationen miteinander vermischt, um die einzigartige Welt zu schaffen, die Harold Halibut hat. Es ist sofort eindringlich, wenn Sie auf dem Fedora 4 aufwachen und von einem kleinen, kompakten Raum mit einem weitläufigen, aber beunruhigend unbekannten Ozean als Kulisse begrüßt werden. Die Nutzung der Umgebung von Fedora 4 ist in Harold Halibut ausgezeichnet. Es ist in den meisten Teilen klaustrophobisch und hätte leicht ein richtiges dystopisches Setting sein können, wäre da nicht der Charme, der mühelos sowohl vom Schiff selbst als auch von den Menschen auf ihm ausgeht.

Jede Figur in Harold Halibut sticht hervor, da sie alle in mühevoller Handarbeit hergestellt wurden. Sie strotzen nur so vor Persönlichkeit, und man kann nicht anders, als anzuhalten und mit dem Typen zu plaudern, der hautenge Kleidung trägt und ein Ein-Mann-Stück probt, oder mit dem Typen, der den Fedora-Joggingclub betreibt.

Werbung:

Das Gameplay von Harold Halibut ist sehr einfach. Bewege dich von einem Ort zum anderen, schließe ein Minispiel ab oder bringe einfach eine Nachricht zu einem Charakter und gehe dann woanders hin, um den Vorgang zu wiederholen. Fans von actionreichen Spielen mögen diesen Prozess als etwas repetitiv empfinden, aber als Liebhaber von narrativen Abenteuern wurde ich sofort in die Tiefen der mysteriösen Geschichte von Harold Halibut gezogen. In Harold Halibut werden Ihnen gleich zu Beginn viele Fragen gestellt. Was ist wirklich mit der Erde passiert? Ist der Fedora 4 wirklich auf diesem Planeten gefangen? Was gibt es sonst noch?

Diese Fragen bleiben in deinem Kopf bestehen, während du mehr von Harolds alltäglichem Leben spielst, und gerade wenn du denkst, dass du tatsächlich den Handwerker-Simulator spielen wirst, wirft dir das Spiel einen erzählerischen Curveball direkt an den Kopf. Es ist eine Erfahrung, die mich an die Zeit erinnert, als ich Pentiment zum ersten Mal gespielt habe. Anfangs scheint sich das Spiel darauf zu verlassen, ziemlich effekthascherisch zu sein, aber im Laufe der Geschichte vergisst man fast, was die Aufmerksamkeit auf das Spiel gelenkt hat, und verliert sich einfach in der Erzählung. Das soll nicht heißen, dass die Grafik von Harold Halibut nicht großartig ist. Sie fühlen sich an wie ein spielbarer Stop-Motion-Film, und alles hat einen großartigen Sinn für Persönlichkeit.

Wo Harold Halibut vielleicht ein wenig zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass du nur sehr wenige Entscheidungen in der Geschichte triffst. Du kannst dich dafür entscheiden, bestimmte Personen und Nebenziele zu ignorieren, aber ansonsten lassen dich große Story-Momente nicht formen, wer Harold ist. Ich denke, das ist eine mutige Entscheidung von Slow Bros. und hoffentlich klappt es bis zum Ende des Spiels, aber diejenigen, die ein Abenteuer wollen, bei dem man immer wieder spielen kann, um die verschiedenen Ergebnisse zu sehen, werden feststellen, dass sie nach einem Rutsch mit Harold Halibut fertig sind.