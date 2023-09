Harold Halibut Hands-On: Fang des Tages

HQ

Nachdem die Menschheit die Erde verlassen hat, als ein Kalter Krieg heiß zu werden droht, findet sie sich an Bord eines riesigen Schiffes wieder, das als Fedora bekannt ist. Es hat die Menschen an Bord 250 Jahre lang in Sicherheit gebracht, aber es ist das einzige Zuhause, das diese raumfahrenden Menschen kennen, da der Planet, auf dem sie gelandet sind, vollständig aus Wasser besteht. Hier beginnt die Reise von Harold Halibut, als er eine erstaunliche Entdeckung macht, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändern wird.

Harold Halibut ist in erster Linie ein narratives Spiel. Wir haben nicht viele Optionen in Bezug auf das Gameplay, aber das ist in Ordnung, da die Geschichte das sein soll, was Sie in ihren Bann zieht, und das tut sie auch. Aber etwas anderes, das Ihre Augen von dem Moment an, in dem Sie auf Start drücken, direkt auf Harold Halibut lenkt, ist der einzigartige visuelle Stil, für den sich Slow Bros. entschieden haben. Jedes Modell in Harold Halibut wurde von Hand gefertigt. Nein, das ist nicht in dem Sinne, dass jemand diese Modelle digital hergestellt hat. Sie sind echt, wie uns gezeigt wurde, als wir uns auf der Gamescom hinsetzten, um zu spielen. Echte Tonmodelle wurden digital in das Spiel eingefügt, so dass es sich anfühlt, als würdest du einen Laika- oder Aardman-Film durchspielen.

Auch die Designs sind einzigartig, und selbst der unscheinbare Harold hat genug an sich, was ihn auszeichnet. Der Fedora und die anderen Umgebungen, die du erkundest, sind voller lustiger, skurriler und manchmal einfach nur seltsamer Charaktere. Wir vermuten, dass das passiert, wenn Menschen Hunderte von Jahren auf einem versunkenen Schiff festsitzen. All die Macken sind jedoch Teil der Persönlichkeit, wenn Sie in einen Titel wie Harold Halibut eintreten, und sie ermöglichen es dem Spiel, einen einzigartigen Charme zu behalten.

Ohne viel zu verraten, ist die Geschichte von Harold Halibut interessant. Wir drehen uns um Harolds Entdeckung zu Beginn des Spiels (der übrigens ein Außerirdischer ist) und sehen, wie sich unsere Hauptfigur und die Welt um ihn herum verändern, sobald das Geheimnis gelüftet ist. Dies führt auch zu einigen großartigen Fischen aus dem Wasser für Harold, da er Schwierigkeiten hat, die neue Gesellschaft zu verstehen, die er kennengelernt hat. Abgesehen davon, dass wir uns nur durch die Hauptziele schießen, gibt es Nebenquests, an denen wir uns beteiligen können, und wir haben tatsächlich die meiste Zeit damit verbracht, mit ihnen herumzuspielen, da sie eine großartige Möglichkeit waren, neue Gesichter kennenzulernen und mehr über die Welt zu erfahren.

Für diejenigen, die daran interessiert sind, sich in einer skurrilen, aber nachvollziehbaren Geschichte und einer Welt zu verlieren, die sich weit entfernt von unserer eigenen anfühlt und ihr doch auch ein bisschen ähnlich ist, sieht Harold Halibut wie eine Welt aus, die man sich ansehen sollte. Es gibt jedoch einen Kritikpunkt an dem Spiel, wie es ist, und das liegt hauptsächlich in den Dialogen. Dies ist eine pingelige Sache, aber manchmal kann es sich so anfühlen, als ob Gespräche nicht natürlich fließen. Wenn dies die beabsichtigte Richtung ist, dann funktioniert es, aber ansonsten kann es dazu führen, dass sich bestimmte Gespräche flach anfühlen. Der Humor - der ziemlich stark war - kann auch bei diesem Dialog einen Schlag einstecken. Es fühlt sich einfach nicht so an, als würden zwei Leute miteinander reden, und stattdessen kann man sich vorstellen, dass Autoren sich dieses Zeug ausdenken, was nicht die Atmosphäre ist, die man schaffen möchte, wenn man seine Spieler eintauchen lassen möchte.

Ansonsten ist es für Harold Halibut weg, das es schafft, eine faszinierende Welt, wirklich einzigartige Charakterdesigns und eine Geschichte, die es wert ist, auf einmal verfolgt zu werden. Es ist ein bisschen langsam, absolut jeden anzuziehen, aber wenn Sie ein Fan dieser Story-Spiele sind, bei denen Sie sich für eine Weile in einer Erzählung verlieren können, ist dies eines, auf das Sie achten sollten.

