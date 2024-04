HQ

Es ist schwer, von den ersten Minuten an nicht von dem liebevoll handgefertigten Abenteuer von Slow Bros. beeindruckt zu sein. Die Modelle, Umgebungen und mehr wurden sorgfältig in einem Stop-Motion-Stil erstellt, der Harold Halibut sofort von allem abhebt, was ich bisher gespielt habe. Es hat über ein Jahrzehnt für Entwickler und Publisher Slow Bros. gedauert, und das merkt man.

Bevor ich vorgreife und noch mehr über die Grafik schwärme, falls du es noch nicht weißt: Harold Halibut ist ein neues narratives Abenteuerspiel. In der Zukunft, auf einem Schiff, das auf einem Wasserplaneten eine Bruchlandung hingelegt hat, schlüpfst du in die Rolle des titelgebenden Harold Halibut, eines Jedermanns, der darum kämpft, seinen Platz auf einem Schiff zu finden, auf dem jeder einen Zweck zu haben scheint, in dem er sich auszeichnet.

Wie bereits erwähnt, ist das erste, was Sie wahrscheinlich zu Harold Halibut hinzieht, sein Aussehen. Jedes der Modelle wurde von Hand gefertigt und dann in das Spiel eingescannt, wodurch ein visueller Stil entsteht, der zunächst seltsam wirkt, aber je mehr er einem ans Herz wächst, desto beruhigender und charmanter wird er. Es spiegelt das Setting des Schiffes (auch bekannt als Fedora) ziemlich brillant wider, da man zunächst nicht wirklich verstehen kann, wie man das Leben auf diesem kalten, metallischen Schiff genießen kann, das tief in den dunklen Tiefen eines fremden Planeten gefangen ist, aber je mehr man die Menschen auf der Fedora kennenlernt, desto mehr kommt man an den Punkt, an dem einem ein Urlaub auf der Fedora nichts ausmacht.

In seinem visuellen Styling, Worldbuilding und Storytelling lässt sich Harold Halibut von vielen verschiedenen Medien inspirieren. Man kann Ähnlichkeiten von Lovecraft über Ghibli-Filme bis hin zu Aardman erkennen, und doch fühlte es sich zu keinem Zeitpunkt so an, als wären dies Parasiten, die Gefahr liefen, Harold Halibut zu überholen. Stattdessen leistet Slow Bros. hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, die Geschichte und die Welt zu jeder Zeit wirklich einzigartig wirken zu lassen. Die Alien-Designs sind besonders interessant, da sie es schaffen, sich völlig seltsam anzufühlen, während sie gleichzeitig voller Persönlichkeit und sehr sympathisch sind.

Die Geschichte von Harold Halibut befasst sich mit vielen großen Themen. Es geht in erster Linie um Freundschaft, aber auch um Einsamkeit, Heimatgefühl, Familiengründe, Verlust und mehr. Trotzdem verzettelt es sich nie zu sehr, da es dank der Komik und des Charmes, die in den Schreibstil eingewoben sind, ein konstant leichteres Gefühl gibt. Die meisten würden ein Setting wie ein gefangenes Unterwasserschiff betrachten und sofort an das Horrorpotenzial denken, aber das Abenteuer von Slow Bros. ist so lebendig, mit so viel Herz, dass man selbst in den wenigen dunklen Momenten weiß, dass früh genug Licht kommt.

Die Geschichte hat in ihren mittleren Momenten mit einigen Verlangsamungen zu kämpfen, denn selbst wenn man sich an die Charaktere gewöhnt und sich auf die verschiedenen Nebenquests auf der Karte einlässt, kann es sich so anfühlen, als würde wenig passieren. Zu Beginn stürzt man sich in all die Geheimnisse, die der Fedora und die Menschen auf ihm aufwerfen. Wer sind die Lichtwächter? Welche Geheimnisse verbirgt die ruchlose All Water Corporation? Wie sieht Harold so verkümmert aus, wenn er erst in seinen Zwanzigern ist? Am Ende wirst du die Antworten haben, die du brauchst, denn Harold Halibut bereitet sich auf ein raues und herzerwärmendes Finale vor, aber zwischen einem sehr starken Start und Ende kann es sich anfühlen, als würden wir nur auf der Stelle treten.

Auch außerhalb der Hauptgeschichte gibt es nicht viel zu tun. Auf der einen Seite sollte dieses mutige Vertrauen, das Slow Bros. in die Erzählung hat, gelobt werden, aber auf der anderen Seite kann es verhindern, dass der Spieler das Gefühl hat, ein Mitspracherecht bei den Geschehnissen zu haben. Es gibt Minispiele in der Arkade des Schiffes, und in einigen Abschnitten musst du etwas anderes tun, als zu laufen und zu reden, aber ansonsten ist die Geschichte alles, was du hast. Harold Halibut ist ein Spiel, das du erlebst, und kein narratives Abenteuer, das du entscheidest. Es ist ein Spiel, das sich sehr auf seine Atmosphäre verlässt, was es umso wichtiger macht, dass Slow Bros. einen so guten Job macht, dich in den Bann zu ziehen und dich sofort in das Leben dieser Stop-Motion-Leute zu versetzen.

Während der visuelle Stil Harold Halibut auszeichnet, denke ich, dass es durch seine Musik das beste Gefühl für die Atmosphäre erzeugt. Der Soundtrack kann unheimlich, leer und lieblich zugleich sein. Es nutzt die Seltsamkeit der Welt von Harold Halibut mit großer Wirkung und schwillt in den besten Momenten des Spiels perfekt an. Es hilft dabei, die Montagen abzudecken, die du im Spiel sehen wirst, die ohne ihre charmante Musik als Erinnerung daran hätten dienen können, dass du in dieser Geschichte nicht viel Handlungsspielraum hast.

Harold Halibut ist ein schöner Leckerbissen von einem Spiel. Kurz, süß, vollgepackt mit Individualität und erstaunlichen Charakteren, die durch beeindruckende Sprachleistungen noch liebenswerter werden, ist es ein Spiel, das aus purer Leidenschaft geschmiedet wurde. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, das jeden Fan von erzählerischen Abenteuerspielen verzaubern wird und beweist, dass Slow Bros. in der Lage ist, mit den größten Fischen des Genres zu schwimmen.