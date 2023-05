Harmony: The Fall of Reverie startet nächsten Monat

HQ

Während es für Entwickler zu einem Trend geworden ist, Spiele auf Last-Gen-Systemen und Nintendo Switch eine Weile nach dem Start von PC und Current-Gen zu veröffentlichen, wird Don't Nod mit ihrem kommenden erzählerischen Titel Harmony: The Fall of Reverie .

Wie in einem neuen Gameplay-Trailer angekündigt, wird uns gesagt, dass das Spiel am 8. Juni für PC und Switch und dann am 22. Juni für PS5- und Xbox-Systeme erscheinen wird.

HQ

Worum es in diesem Spiel geht, erzählt der Titel die Geschichte von Polly, als sie nach Jahren im Ausland nach Hause zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu finden, nur um festzustellen, dass sich auch ihre Heimatstadt erheblich verändert hat, nachdem ein Megakonzern seine Krallen in die Gegend bekommen hat. Als Polly entdeckt, dass sie hellseherische Fähigkeiten hat, entwickelt sie sich zu einer Göttin namens Harmony, die beginnt, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um das Gleichgewicht zwischen der menschlichen Welt und der Welt der Gottheiten zu verändern.