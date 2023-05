Harmony: The Fall of Reverie - Erste Eindrücke von Don't Nods bevorstehendem emotionalen Abenteuer

HQ

Der Name Don't Nod lässt uns fast sofort an fesselnde, storygetriebene Spiele denken, gepaart mit atemberaubender Grafik, die tiefgründige und herausfordernde Aspekte des Lebens erforscht. Life is Strange, die gefeierte und preisgekrönte Grafik-Adventure-Serie des Studios, die 2015 veröffentlicht wurde, ist ein leuchtendes Beispiel für ihre beispiellose Liebe zum Detail, zur Sorgfalt und zum Handwerk. Jeder Titel, den sie produzieren, ist akribisch vorbereitet, mit hochwertigem Storytelling.

Das Studio startet bald ein neues Grafikabenteuer, Harmony: The Fall of Reverie, in dem wir das Vergnügen haben werden, es nächsten Monat vollständig auf PC-, Nintendo Switch-, PS5- und Xbox-Konsolen zu spielen. In diesem Sinne hatte ich die Gelegenheit, in dieses neue Universum einzutauchen, und es hat einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen.

Lernen Sie Polly kennen, unsere Reisebegleiterin auf einem neuen Abenteuer. Nach Jahren der Abwesenheit von ihrer Stadt kehrt sie nach Hause zurück, als ihre Mutter spurlos verschwindet. Bei ihrer Ankunft stellt sie fest, dass sich alles verändert hat, sie auch. Nach und nach entdeckt sie, dass sie hellsichtig ist und mit einer Parallelwelt namens Reverie verbunden ist. In diesem mysteriösen Reich begegnet sie großen Wünschen und mächtigen menschlichen Ambitionen wie dem Streben nach Glück, Macht, Ruhm und sogar Chaos. Jede dieser Kräfte interagiert auf einzigartige Weise mit ihr und prägt ihre Reise auf unterschiedliche Weise.

Als unsere Protagonistin in das andere Reich reist, wird sie Harmony, eine Göttin, die die heilige Pflicht hat, die Ambitionen und Wünsche zu regieren und das Gleichgewicht zwischen der realen und der göttlichen Welt wiederherzustellen. Da das "Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht", begeben wir uns auf eine tiefgründige Erzählung, die diese hoch geschätzten und einflussreichen sozialen Ziele untersucht. Und um dies zu erreichen, müssen wir uns Situationen stellen, die manchmal eine große Herausforderung darstellen.

Unnötig zu erwähnen, dass dies ein Entscheidungsspiel ist. Deine Überzeugungen, deine Werte und deine Denkweise werden den Weg bestimmen, den deine Gaming-Reise nimmt. Es ist erwähnenswert, dass die Zeit in der Geschichte aus verschiedenen Knoten besteht, die kompliziert miteinander verbunden sind. Während einige Knoten nur Transportpunkte sein können, bieten Ihnen andere wichtige Auswahlmöglichkeiten, die Ihre nächsten Schritte bestimmen. Und jede Entscheidung hat Konsequenzen, denn sobald Sie sich für einen Knoten entschieden haben, gibt es kein Zurück mehr.

Während deiner Reise hast du einen treuen Begleiter in Form eines ordentlich organisierten Kodex, der die verschiedenen Aspekte, die du auf dem Weg freischaltest, anzeigt und erklärt. Und ehrlich gesagt ist das Tool eine große Hilfe, falls Sie sich nicht an ein Detail erinnern können oder eine Auffrischung für etwas zuvor Gezeigtes benötigen.

Ohne zu viel zu verraten, werde ich meine ersten Schritte in diesem Universum teilen. Von Anfang an werden Sie mit zwei der Ambitionen vertraut gemacht. Die erste, die ich traf, war Happiness, ein farbenfrohes Mädchen, das dich in die Geschichte und die Welt um sie herum einführt. Als nächstes kommt Power, ein starker Mann, der die Bedeutung der Vernunft bei jeder Entscheidung betont. An diesem Punkt wurde mir klar, dass ich mich zwischen diesen beiden Ambitionen entscheiden musste. Und wie sich herausstellte, habe ich mich nicht geirrt.

Die erste Entscheidung, die mir präsentiert wurde, war, einem geliebten Menschen zu raten, entweder seine Prinzipien für ein Stellenangebot aufzugeben, das Stabilität bietet (Happiness) oder das Angebot abzulehnen und an seinen Prinzipien festzuhalten (Power). Obwohl es wie eine kleine Entscheidung erscheinen mag, ist es tatsächlich bedeutsam, weil es bestimmt, ob Sie einen Power-Kristall oder einen Happiness-Kristall erhalten, und diese können dann verwendet werden, um entweder den Weg der Kraft oder den Weg des Glücks freizuschalten. Interessanterweise habe ich mich an diesem Tag für Power entschieden.

Ich muss sagen, eines der Dinge, die mir an diesem Spiel am meisten gefallen haben, sind die comicartigen Grafiken und Illustrationen. Das hochdetaillierte, farbenfrohe Artwork ist sehr charakteristisch für das Studio hinter dem Spiel, und wenn man es sich nur ansieht, bekommt man ein Gefühl für die Sorgfalt und Kreativität, die darin steckt. Was die Menüs betrifft, so ist das einzige herausragende Merkmal der Kodex, den ich bereits erwähnt habe - während alles andere recht einfach und einfach zu navigieren ist.

Abschließend möchte ich hervorheben, dass das Spiel es Ihnen ermöglicht, mehrere "neue Spiele" zu spielen, sodass das Gameplay viel umfangreicher ist. Sie können andere Wege erkunden, die Sie vorher nicht konnten. Ich muss jedoch sagen, dass die erste Erfahrung, die Sie im Spiel machen, diejenige ist, an die Sie sich erinnern und die Sie am meisten genießen.

Harmony: The Fall of Reverie hat meine Erwartungen definitiv übertroffen. Das Storytelling, die Animationen und die Drehbücher sind alle beeindruckend gestaltet. Ich kann es kaum erwarten, dass es im Juni vollständig veröffentlicht wird.