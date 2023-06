HQ

Don't Nod sind bereits eine prominente Kraft im Genre der narrativen Adventure-Videospiele. Ihre Erfolgsbilanz umfasst visuell atemberaubende und zutiefst emotionale immersive Erlebnisse, die vielen Spielern am Herzen liegen, wie z. B. Tell me Why oder das weithin gefeierte Life is Strange. Der französische Indie-Entwickler setzt diesen Trend mit der Veröffentlichung von Harmony: The Fall of Reverie fort, einer lebendigen und farbenfrohen Visual Novel, die dem Spieler die Möglichkeit bietet, sein eigenes Schicksal zu gestalten, indem er sinnvolle Entscheidungen trifft, die zu verschiedenen Enden führen.

Die Geschichte entfaltet sich in einer sehr nahen Zukunft, als Polly nach dem Verschwinden ihrer Mutter in ihre Heimatstadt Atina zurückkehrt. Schnell merkt sie, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sie in Erinnerung hat, da der Megakonzern MK seine Community langsam fester im Griff hat. Sie stolpert auch über ein anderes Reich, Träumerei, und entdeckt, dass sie das Orakel ist, das beide Welten retten und über das Schicksal aller entscheiden soll, indem sie auswählt, wer unter den sechs Bestrebungen, die dort leben, als nächstes herrschen wird: Glückseligkeit, Macht, Bindung, Wahrheit, Chaos und Ruhm. Bestrebungen sind gottgleiche Wesen, die die Träumerei bewohnen und die Träume und Hoffnungen der Menschen beeinflussen, jedes auf seine eigene einzigartige Weise (genau wie ihre Namen vermuten lassen).

Um beiden Welten zu helfen, hat Polly (oder Harmony, wie die Aspirations sie nennen) die Hilfe des Augural, einer hellseherischen Fähigkeit, die ihr hilft, die verschiedenen Wege zu sehen, die sie in der Zukunft erwarten, sollte sie bestimmte Entscheidungen treffen. Der Augural präsentiert sich als komplizierter Baum, der aus Knoten besteht, die es dem Spieler ermöglichen, die Verbindungen zwischen ihnen zu erkennen und die Richtung zu bestimmen, in die die Gespräche geführt werden sollen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es scheint ziemlich einfach zu sein, aber die Wahrheit ist, dass es einige Knoten gibt, die für immer verschwinden, sobald du dich entscheidest, einem bestimmten Pfad zu folgen, andere, die du freischalten musst, indem du genügend Währung für eine bestimmte Aspiration erhältst, oder einige, die du zum Spielen gezwungen wirst und die dazu führen können, dass du von deinem gewünschten Pfad abweichst.

Auch wenn es auf den ersten Blick verwirrend erscheinen mag, bietet das Spiel verschiedene Werkzeuge, um dem Spieler zu helfen, jedes Konzept schnell zu erfassen und sich kopfüber in die Geschichte stürzen zu können. Da ist zum einen der Codex, eine umfassende Enzyklopädie mit detaillierten Informationen zu jeder Figur, jedem Ort und jedem mythologischen Aspekt der Geschichte. Dieser Kodex ist ein fantastisches Werkzeug zum Aufbau der Welt und wird für diejenigen, die die überlieferungsorientierten Seiten von narrativen Abenteuern zu schätzen wissen, sehr ansprechend sein. Zweitens gibt es ein sehr einfaches Tutorial, das den Spieler in das Augural-Gameplay einführt und nach und nach die verschiedenen Arten der verfügbaren Knoten und die Art und Weise, wie die Entscheidungen miteinander verbunden sind, aufzeigt.

Während es sich um ein rein narratives Abenteuer handelt, das auf dem Lesen von Dialogen und detaillierten, sensorischen Beschreibungen der Ereignisse in Textfeldern basiert, bietet der Augural mehr Freiheit und bezieht den Spieler direkt in die Geschichte ein, wodurch ein fesselndes Gameplay entsteht, das Sie auf Trab hält und Ihre Aufmerksamkeit aufrechterhält. Es gibt verschiedene Routen zur Auswahl, je nachdem, für welche Aspiration du dich entscheidest, und jede von ihnen wird freigeschaltet, indem du genug von der erforderlichen Währung ansammelst, die dann in einer zusätzlichen labyrinthartigen Oberfläche gespeichert wird, die es dir ermöglicht, deine Entscheidungen im Auge zu behalten. Auf eine Art und Weise, die sich an die klassischen mobilen Dating-Simulationen erinnert, können Sie die verschiedenen Enden freischalten, je nachdem, welche Aspiration-Route Sie ausgewählt haben.

Ich würde jedoch vorschlagen, dass es trotz der Ermutigung des Spiels, entweder die Aspiration zu wählen, die Ihnen gefällt, oder verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, am besten ist, eine Route auszuwählen und sich so gut wie möglich daran zu halten, um sicherzustellen, dass Sie die erforderliche Menge an Währung erreichen, die erforderlich ist, um das gewünschte Ende freizuschalten. Ich persönlich habe vier verschiedene Routen gespielt, um die Auswirkungen der Entscheidungen zu testen (dazu später mehr): Glückseligkeit, Ruhm, Bindung und eine vierte Route, die daraus resultierte, dass ich mit niemandem genug Währung erworben habe. Während dieses Ende auch nett ist und Spaß macht, kann es sich enttäuschend anfühlen, das Ende zu verpassen, das Sie wirklich wollten, nur weil Sie in einigen Kapiteln versucht haben, interessante Teile der Geschichte zu enthüllen, anstatt konsequent Entscheidungen zu treffen, die Sie dazu bringen würden, Ihre gewünschte Währung zu erhalten. Wenn Sie sich also nicht wirklich für das Ergebnis interessieren, empfehle ich, eine Aspiration zu wählen und ihren Wünschen während der gesamten Geschichte zu folgen.

Was die Entscheidungen betrifft, so fühlten sie sich zunächst etwas bedeutungslos an, da sich das Spiel zu sehr auf Hellsehen als erzählerisches Mittel verließ. Es kann sich seltsam anfühlen, wenn die Optionen lauten "Sag deiner Schwester, dass sie Recht hat" oder "Sag ihr, dass sie falsch liegt" und die Hauptfigur dann zu dem Schluss kommt, dass "ihre Macht ihre Beziehungen beeinflusst", obwohl es in Wirklichkeit ein normales Gespräch ist, das sie führen müssten, unabhängig von Pollys Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Die Hauptereignisse und Enthüllungen im Spiel scheinen sich auch dann nicht zu ändern, wenn man völlig entgegengesetzte Wege wählt: Irgendwie scheinen die Ergebnisse immer ziemlich ähnlich zu sein, manchmal sogar bei wiederholten Dialogen auf zwei verschiedenen Pfaden. Bestimmte Routen ermöglichen es dem Spieler jedoch, tiefer in einige von Pollys Beziehungen einzutauchen und ihre Bindungen zu bestimmten Charakteren besser zu verstehen. Im Laufe des Spiels weichen die Routen immer deutlicher voneinander ab, und in den letzten Kapiteln variieren die Endergebnisse je nach gewählter Aspiration erheblich. Einige Teile der Erzählung können sich jedoch aufgrund von Ungereimtheiten oder Fällen, in denen die Handlung auf einigen Wegen sinnvoller wäre als in anderen, etwas schwach anfühlen.

Es ist wichtig, das auffällige Charakterdesign und den atemberaubend lebendigen Kunststil hervorzuheben, der aus einer innovativen Kombination von Science-Fiction-Features und einer farbenfrohen, traumhaften Ästhetik resultiert, die mit dem zeitlosen Charme einer mediterranen Stadt durchdrungen ist. Jeder Charakter hat seine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit, die durch seine 2D-animierten Figuren und die außergewöhnliche Sprachausgabe zum Leben erweckt wird, was meiner Meinung nach eines der herausragenden Merkmale des Spiels ist. Die wunderbar flüssigen Animationen der Charaktere und die wunderbar animierten Zwischensequenzen, die an einigen Stellen der Geschichte präsentiert werden, verleihen einem ansonsten 2D-Abenteuer eine wirklich nette Note.

Am wichtigsten ist, dass dies eine emotional aufgeladene Geschichte über Trauer ist, die schwere Themen wie Verlust, Geschlecht und sexuelle Identität oder Depression durch eine unglaublich gefühlvolle und sensible Linse erforscht. Ohne Spoiler zu verraten, ist die Verwendung der Augural-Benutzeroberfläche zur genauen Darstellung einer depressiven Episode bemerkenswert originell und von Herzen kommend. Es kann für einige Spieler auslösend sein, aber das Spiel enthält zu Beginn eine Triggerwarnung. Es präsentiert auch eine reichhaltige Darstellung von Rasse, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung und untersucht moderne Themen wie die schädlichen Auswirkungen des Kapitalismus, offene Beziehungen oder die Verwendung alternativer Pronomen. Vor allem aber ist es eine gefundene Familiengeschichte, die die Bedeutung eines Gemeinschaftsgefühls betont.

Einer der Hauptmängel dieses Spiels ist jedoch das Fehlen von Funktionen, die Wiederholungen erleichtern. Es ist nur natürlich, dass der Spieler nach dem Erreichen eines Endes daran interessiert ist, den Rest freizuschalten oder alle Geheimnisse aufzudecken, die möglicherweise auf den blockierten Pfaden verloren gegangen sind. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Tutorials oder die bereits gespielten Knoten zu überspringen. Daher müssen Sie die meisten Szenarien und Gespräche wiederholen, was ermüdend und repetitiv werden kann, insbesondere wenn Sie unmittelbar nach Abschluss Ihres vorherigen Durchspielens eine andere Route einschlagen möchten.