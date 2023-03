Harmonix hat Pläne für mindestens zehn weitere Staffeln von Rock Band 4

HQ

Es gibt nur wenige Live-Service-Spiele, die so erfolgreich waren wie Harmonix's Rock Band 4. Während der Entwickler vor einigen Jahren versuchte, das Musikspiel Fuser in sein Projektportfolio aufzunehmen, das Spiel aber kürzlich einstellen musste, hat der Entwickler immer noch eine absolute Goldgrube an Titeln, nämlich Rock Band 4.

Und wir sagen Goldmine, weil Rock Band 4 in seine 31. Saison geht! Während Sie vielleicht denken, dass Harmonix entweder eine Fortsetzung oder eine Reduzierung der Unterstützung ins Auge fassen würde, hat der Entwickler gerade bestätigt, dass das Spiel mindestens weitere 10 Staffeln Unterstützung erhalten wird.

In einem neuen Blogeintrag erklärte Harmonix: "Wir haben gerade 30 Staffeln von Rock Band Rivals abgeschlossen. In Rockband-Jahren lebt sich Rivals im mittleren Alter ein und denkt über ein Haus in der Vorstadt nach, in dem sich ein Hinterhofraucher und ein Bandraum im Keller befinden. Keine Sorge, das mittlere Alter ist großartig: Während es eine beträchtliche Menge an Geschichte gibt, aus der man schöpfen kann, gibt es auch eine beträchtliche Menge an Zukunft, auf die man sich freuen kann. Das gilt auch für Rivals. Also, schnallt euch an und lasst mich darüber sprechen, was wir für die Staffeln 31-40 geplant haben (ja, wir planen, Rivals bis weit in die 40er Jahre hinein zu ziehen)."

Es gibt zwar keine Erwähnung, wie lange Harmonix beabsichtigt, Rock Band 4 zu unterstützen, aber der Entwickler hat erklärt, dass er im Rahmen von Season 31 einen Season Pass zurückbringen und eine Sammlung neuer Kosmetika für die spielbaren Instrumente anbieten wird.